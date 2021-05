La NBA de luto: falleció Mark Eaton

El basquetbolista había salido a dar un paseo en bicicleta la mañana el 28 de mayo en el condado estadounidense de Summit (Ohio) y no volvía a casa. Según la oficina del sheriff, fue un hombre quien acudió a las autoridades después de encontrar el cuerpo inconsciente.

Los servicios de emergencia médica acudieron al lugar y el baloncestista fue trasladado a un hospital, donde falleció. Las autoridades barajan un accidente en bicicleta y un vehículo implicado como causa de la muerte.

Eaton jugó para los Jazz de Utah entre 1982 y 1993. Desde su cuenta de Twitter, el equipo manifiestó estar "desconsolado". "Todos lloramos la pérdida de un gran hombre, mentor y atleta".

Utah Jazz legend Mark Eaton has died at 64.



Eaton made the All-Defensive team five times, won two defensive player of the year awards and made one All-Star team.



RIP 🙏



➡️ https://t.co/HAOMMyACgu pic.twitter.com/HA5Ah1nogS