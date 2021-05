Los motivos detrás del proyecto que busca que Rosario tome posesión absoluta de un terreno estratégico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Son miles de metros cuadrados que recuperó la ciudad y que son muy codiciados por diversos sectores que se imaginan explotarlo con distintas iniciativas. Algunos cortocircuitos previos a que el municipio comience con su limpieza, originaron que se activara un plan para no perderlos; ¿quiénes y por qué?

Ignacio Pellizzón | region@ellitoral.com

Mucho le costó a Rosario recuperar el terreno de 33 mil metros cuadrados que se ubica frente al río Paraná, justo a la altura del Anfiteatro Municipal. Es un predio que estuvo en manos de Bolivia durante muchos años y que se lo conoce como ex Zona Franca. Se trata de una de las batallas ganadas por el socialismo. Por eso, ahora, que no están en el Poder provincial buscan proteger ese espacio tan codiciado y estratégico que tiene la ciudad.

Hace un mes que la Municipalidad comenzó a limpiar el terreno, donde se emplazaban viejos galpones ferroviarios y toneladas de chatarra abandonada. La idea es poder limpiarlo por completo y comenzar a discutir los distintos proyectos que se pueden ejecutar en la zona, la misma en la que alguna vez soñó Hermes Binner con ver construido un Puerto de la Música.

La realidad es que la “ex Zona Franca de Bolivia”, lindera al Enapro (Ente Administrador Puerto Rosario) hoy puede ser explotada por la ciudad gracias a un permiso precario que obtuvo la ex intendenta, Mónica Fein, en 2019 mediante el cual la provincia de Santa Fe, propietaria del espacio, le otorgó la posibilidad de usufructo.

Ante el temor de que con un nuevo decreto el gobierno de Omar Perotti cambie de opinión y pretenda llevar adelante allí algún otro plan, desde el bloque Socialista en la Cámara de Diputados buscan bloquear esa posibilidad mediante un proyecto que le otorgue a Rosario la potestad absoluta del terreno.

Rosario “debe tener definitivamente la titularidad de este espacio, desafectarlo de los terrenos de bien de dominio provincial y así permitir que la ciudad pueda consolidar un recorrido abierto y continuo de accesos públicos al río”, indica en el expediente presentado el diputado provincial y ex ministro de Infraestructura y Transporte de la provincia, José Garibay, al que tuvo acceso El Litoral.

“Desde el Frente Progresista, Cívico y Social siempre hemos trabajado para ampliar y embellecer los espacios verdes de la ciudad. Una política de Estado que se sostuvo en las gestiones de Hermes Binner, Miguel Lifschitz y Mónica Fein, y que consolidaron a Rosario como la ciudad con más metros cuadrados de espacio verde por habitante de Argentina”, afirmó el legislador.

Sin embargo, lo que no se dice del todo, es que desde la dirección del Enapro hay ideas dando vueltas para poder explotar nuevos servicios vinculados a la actividad portuaria y que entrarían en juego los metros cuadrados de la ex Zona Franca.

Antes de que comenzaran los trabajos de limpieza por parte del municipio, hubo un cortocircuito entre la entidad portuaria y el Palacio de los Leones, justamente, por la intervención que iba a llevar adelante el Palacio de los Leones en dichos metros cuadrados.

En los últimos 12 años se compartió el mismo signo político tanto a nivel provincial como municipal. El Socialismo mantenía una sinergia política que no conllevaba grandes dificultades a la hora de tomar decisiones de infraestructura e inversiones estratégicas. Pero con la asunción de un gobierno peronista, la situación cambió.

“El predio tiene una extensión de 550 metros de longitud por unos 60 metros de ancho aproximadamente (más de 33 mil metros cuadrados) y se encuentra ubicado en el centro de la ribera del Río Paraná, se extiende a lo largo de la costa del río Paraná desde la altura de calle San Juan hacia el sur, hasta avenida Pellegrini. En el lugar se proyecta un espacio de uso público”, señala el expediente presentado por Garibay, aunque la última línea escrita no estaría del todo asegurada, lo que da origen a este proyecto.

Desde el bloque Socialista estiman que en la Cámara Baja provincial no habrá muchos inconvenientes para que se apruebe la iniciativa, dado que el Frente Progresista cuenta con mayoría, y tampoco verían muchos obstáculos para su tratamiento en el Senado, o por lo menos eso creen.

“Con la intención de consolidar los derechos de la ciudad de Rosario sobre los terrenos en cuestión, la ley tiene como espíritu recuperar y ampliar aún más los espacios públicos del Parque Nacional a la Bandera y permitirá a la ciudad tener un nuevo balcón al Río”, cierra Garibay el proyecto.

Siendo un terreno tan codiciado por varios sectores y con una gran necesidad de consolidar emprendimientos privados en tiempos de crisis pandémica, no sería de extrañar que, en un futuro no muy lejano, al momento de decidir qué camino emprender para ejecutar un proyecto en particular, resurjan cortocircuitos, otra vez.