La increíble historia del Director del Cullen con "Juanchi" Pizzi

Son categoría '68 con: compartieron aula y patio de La Salle Jobson. Luego, juntos en Cabaña Leiva con el fútbol y vivieron los dos en Rosario: el "Mono" estudiaba medicina y "Juanchi" jugaba en Central.

Aunque "deportivamente" al "Mono" Juan Pablo Poletti, Director del Hospital José María Cullen, se lo identifica con el palo de la ovalada y el rugby, pocos conocen su pasado futbolero. "Era 3 o 6", le cuenta hoy a las 5.45 de la mañana a este periodista de El Litoral. Es el día después que Colón clasificó a la final y este viernes enfrentará en el Bicentenario de San Juan al Racing de otro santafesino y conocido: Juan Antonio Pizzi. Ahí viene la otra parte de esta historia exclusiva con fotos inéditas para el diario de Santa Fe.

De la categoría '68, hoy con 53 de mano, el Director del Hospital Cullen y el ex DT sabalero hoy en Racing de Avellaneda se conocen de los tiempos de pizarrón, las tizas, del Hermano Roberto y la cantina de "Quique", para buscar esa "redonda" o "caliente" salvador de cada recreo para quienes sentimos el orgullo de ser lasallanos.

Vamos al principio de la historia: sus respectivos padres, médicos ambos, se conocían. Antonio, el padre del actual entrenador de Racing, era fisiatra. "Fue director del Vera Candiotti", recuerda el "Mono" con el primer café de otro largo día en la ciudad de Garay que lucha contra el Covid. "Mi viejo, también médico como el padre de Juan Antonio, era cirujano", dice Poletti.

"Pero, más allá de los viejos, que se conocían de la medicina en Santa Fe, el hermano de "Juanchi" que es médico (José Pizzi) es muy amigo de Gerardo, mi hermano". Como apostilla, otro duro round del "Mono" Poletti, Director del Cullen: hasta hace algunas horas su mencionado hermano estuvo hospitalizado. "Se fue de alta el sábado", comenta aliviado.

Desde ese patio de La Salle, la historia del Director del Cullen con el DT que enfrentará en San Juan a Colón el viernes siguió a 150 kilómetros y dos peajes de por medio.

"Con Juanchi Pizzi y José, su hermano médico, vivimos todos juntos en Rosario. Éramos tres parejas de hermanos: los "Poletti", los "Gorla" (el traumatólogo y el urólogo: Federico y Andrés) y los Pizzi. Una banda...", recuerda Juan Pablo Poletti.

"Hice los primeros tres años de la carrera en Rosario. Luego, hubo una extensión de la UNR y terminé acá en Santa Fe", agrega el "Mono".

-¿Te acordás, "Mono", la dirección de esos años en Rosario?

-Sí, claro. Catamarca 1587, quinto piso

-Repasemos: Poletti, Gorla, el otro Pizzi, todos estudiando en Rosario

-Correcto

-¿Y "Juanchi" qué hacía?

-Ya practicaba y jugaba en Rosario Central

Al "Mono" Poletti, Director del Cullen, se lo "pega" al palo del hóckey y del rugby. Pero, antes cuando eran chicos con "Juanchi", despuntó el vicio de la pelotita.

-¿Tu puesto en la cancha?

-Con este cuerpo, atrás (se ríe...). Era 6 o era 3.

-En un colegio en modo rugby, con la "Foca" Roberto Moreno siempre absorviendo para la ovalada, también estaba el fútbol

-¡En La Salle yo hacía rugby con "La Foca". Pero recuerdo al profe Maciel (la "Flecha"), por el Dani Cerutti y fundamentalmente por el "Ipa", el querido Carlitos Iparraguirre. Fuimos con la Selección de Santa Fe, juntos con "Juanchi", a Salta por ejemplo. Era año 1980 y el DT era Cerutti.

-¿Ese proyecto de zaguero tipo Passarella cómo siguió?

-En Unión yo jugaba con el "Negro" Sauco (uruguayo capitán del Tate en el ascenso del '66; luego DT) y el querido "Viejo" Grasso (el popular "Ñato", formador inolvidable en López y Planes).

-Luego llegó el tiempo del rugby, la ovalada y entonces chau a la pelotita, "Mono"...

-Es que yo sólo jugué fichado en Unión y cuando pedí el pase para La Salle, no me lo dieron. Entonces ahí, me fui al rugby desde los 11 años y hasta los 31 practiqué rugby en mi segunda casa: Santa Fe Rugby Club.

Además, el actual Director del Cullen fue entrenador de rugby, pasó al hockey y actualmente forma parte de la Comisión Directiva del Santa Fe Rugby, aunque "con licencia por la pandemia" y sus ocupaciones.

-Con "Juachi" Pizzi, a pesar de sus clubes, países y destinos, ¿siempre en contacto?

-Siempre, de la forma que sea

-¿Cuándo fue la última vez que hablaste con "Juan Antonio", como le dicen ustedes?

-Viernes hablamos, sábado también. Día de por medio nos comunicamos...por whatsapp.

-¿Te gusta el fútbol, "Mono"?

-¡Sí claro!

-Se puede saber de quién es hincha el Director del Cullen...

-¡De Unión!

-De seguir por radio y tele...¿O de ir al 15 de Abril?

-¡Siempre vamos a la cancha con mis 4 hijos: 3 mujeres y 1 varón. ¡Me salieron re-futboleras las mujeres, más allá que juegan al hockey!.

Josefina, Florencia, Milagros y Juan son sus cuatro hijos. La madre se llama María Pía Elena, con quien el "Mono" se casó a los 31 años.

Así, como se pudo, El Litoral rearmó esta linda historia en medio de la pandemia: el Director del Cullen, el popular "Mono" Poletti, hincha de Unión y amigo de toda la vida de "Juanchi" Pizzi, santafesino y entrenador de Racing, el rival de Colón este viernes en San Juan.