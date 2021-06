https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Dicen que es “50 y 50” para que juegue, pero no está bien

Goltz, más afuera que adentro

El defensor no está plenamente recuperado del desgarro sufrido la semana pasada. No le dan los tiempos de recuperación. Podría ir al banco e iría Piovi de segundo central. Vignatti todavía no descarta que pueda jugar Delgado, pero…

Dos fueron claves en la semifinal y el otro está en duda para volver: Goltz, el Pulga y Facundo Garcés. Crédito: Archivo



Por Enrique Cruz SEGUIR Mientras se espera el PCR de Facundo Farías, el único complicado en el examen necesario para poder jugar la final del viernes, Eduardo Domínguez evalúa y toma decisiones sobre otros temas. El más importante, saber cómo va a reemplazar a Delgado, quien virtualmente está afuera de la final más allá de que el presidente del club, José Vignatti, dejó deslizar que todavía hay una chance de que pueda jugar el partido. Paolo Goltz sufrió un desgarro el miércoles de la semana pasada y de acuerdo a la información que posee El Litoral, está “50 y 50” para jugar. El técnico habló con el futbolista, quien le manifestó su deseo de jugar, pero el hecho de no estar en óptimas condiciones lleva a suponer que finalmente quedará descartado como titular y que irá al banco de suplentes. Tenés que leer Alarma en Colón: hubo un positivo en el test rápido por coronavirus Además, el partido plantea también una exigencia por el hecho de que es la única instancia en la que hay alargue si al cabo de los 90 minutos termina empatado. Por lo tanto, hay que pensar en la posibilidad de los 120 minutos, más allá de que se pueden hacer cinco cambios. La pregunta es: ¿quién jugará en lugar de Delgado?. Si no es Goltz, lo que el técnico tiene a mano es Piovi adentro como segundo central, de “cuevero” y Meza o Escobar a la punta izquierda de la defensa. La otra alternativa es Lucas Acevedo, pero sería arriesgado poner a un jugador que este año ha jugado un puñadito de minutos en dos partidos (Aldosivi e Independiente). Si Farías queda definitivamente descartado, habrá que ver si el técnico se inclina por Leguizamón o Morelo. Son las dos alternativas a mano que tiene como más probables para suplantar al jugador cuyo test rápido, en la mañana de este miércoles, le dio positivo. Volviendo al tema Delgado, el presidente dejó abierta la posibilidad de que sea habilitado, algo que de acuerdo a la información que ha recabado El Litoral, es improbable. ¿En qué se basa?, en la reglamentación vigente en Fifa y Conmebol que limpia de tarjetas amarillas a los futbolistas cuando se acerca la fase final. En Conmebol, por ejemplo, esto ocurre en la instancia de cuartos de final con un simple objetivo: que ninguno se quede afuera de una hipotética final por acumulación de amarillas y que sólo ocurra si lo expulsan. En el caso de este torneo, la reglamentación no lo especificó en ningún momento y, como consecuencia de ello, hubo jugadores que en cuartos de final llegaron a cinco amarillas y no pudieron jugar las semifinales, ejemplo Meza en Colón. También Vignatti señaló que “nosotros hicimos todo lo que había que hacer, ahora resta que los jugadores nos den la victoria y el título por el que hemos trabajado tanto”. Tenés que leer Colón ganó el sorteo y será "local" en la final Bromeó con lo que ocurrió en la final en Paraguay, cuando dijo que “al menos sabemos que tormenta no va a haber en San Juan el viernes” y también señaló que “en el fútbol, dos más dos no es cuatro. Es posible que las circunstancias sean diferentes a las de Paraguay, parece que estamos mejor que en el 2019 pero hay que demostrarlo en la cancha”. Luego se refirió al rival y dijo que “no se olviden que Racing se ha enfrentado con poderosos equipos en la Libertadores y salió airoso, quiere decir que el potencial lo tiene”. Por último, dijo que “esto forma parte de un proyecto, hay muchos chicos de nuestras inferiores en el plantel, es cierto que la pandemia aceleró el proceso, pero la continuidad de todo esto dependerá de los recursos. Cualquier proyecto depende de tener los recursos económicos para llevarlo adelante”.

