https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 03.06.2021 - Última actualización - 9:50

9:20

Ya se sumó una 8° sala y está prevista una 9°. Solo el martes ingresaron 20 personas con la enfermedad. El director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, explicó por qué se decidió instalar un trailer refrigerado para reforzar la morgue.

Con excepción de Obstetricia y el Hospital de Campaña El Cullen se encamina a ser un hospital Covid Ya se sumó una 8° sala y está prevista una 9°. Solo el martes ingresaron 20 personas con la enfermedad. El director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, explicó por qué se decidió instalar un trailer refrigerado para reforzar la morgue. Ya se sumó una 8° sala y está prevista una 9°. Solo el martes ingresaron 20 personas con la enfermedad. El director del nosocomio, Juan Pablo Poletti, explicó por qué se decidió instalar un trailer refrigerado para reforzar la morgue.

El director del Hospital José María Cullen, Juan Pablo Poletti, anticipó este miércoles que ya se abrió una nueva sala Covid (la 8°) y está en los planes habilitar una 9° ante el sostenimiento de casos de coronavirus en la ciudad. Solo en la jornada del martes ingresaron 20 pacientes con esta patología.

Si la situación sigue así, para el fin de semana el Cullen se convertiría en “hospital covid” a excepción del área de obstetricia con el fin de preservar el vínculo madre-hijo, y el hospital de campaña que se montó en la zona del Liceo Militar que seguirá siendo no Covid.

Por otra parte, Poletti explicó que la decisión de instalar un Reefer o trailer refrigerado en apoyo de la morgue fue para anticiparse a una situación complicada. “No es que haya colapsado la morgue del hospital”, aclaró.

“Dios quiera que no lo tengamos que usar, pero si se suceden varios fallecimientos en distintos establecimientos de la ciudad (también no Covid) y no se llega a tiempo para retirarlos desde la cochería, tenemos que dar un lugar digno hasta que esa persona pueda recibir su sepultura”, subrayó.

Juan Pablo Poletti.Foto: Flavio Raina Noticia en desarrollo