"La palabra es un estuche que se estira y entran muchas cosas"

El músico uruguayo, referente de la canción rioplatense, presentará su último álbum, “Simple”, en un recital vía streaming los días 1° y 2 de agosto.

El 1° y el 2 de agosto, Fernando Cabrera presentará su último álbum, “Simple”, mediante un recital en el Auditorio del Sodre de Montevideo. El reconocido músico uruguayo, que estará acompañado por el multiinstrumentista y cantante Diego Cotelo, adelantó a El Litoral que “lo venimos ensayando hace mucho y estarán todas las canciones del disco”. Siguiendo en el plano musical, afirmó que habrá “distintas atmósferas” respetando que se trata de “canciones bastante distintas tanto en temática como en estructura”. Además, habrá una trama audiovisual a cargo de Pablo Casacuberta y Pablo Dotta.

Me tenté

“Simple” es un álbum variopinto, con muchos personajes y voces distintas. Cabrera habla de las niñeces, del “vuelo del águila de la libertad”, del tacto y del oficio cantor. Es un verdadero ecosistema del campo (martín fierro, teros, grillos, benteveos, vacas de otro siglo) que cruza miradas hacia la ruta 1 y se deja habitar por leyendas, supersticiones e, incluso, una exégesis recitada. El disco recupera canciones como “La estancia” y “Diario de viaje”, que tienen “tal vez veinte años. Estaban inconclusas, a un 70 u 80% de quedar terminadas y, por alguna razón, tardé todo ese tiempo en encontrarles el punto final”.

A su vez, la confección musical de la obra tiene un grado de particularidad y extrañeza adicional: la ejecución de todos los instrumentos corrió por cuenta de Fernando. “No hay banda, no hay músicos invitados, no hay camaradas”, se lee en el dossier de prensa. ¿Cómo fue hilándose la complicidad entre letras, armonías, melodías y voces? ¿De qué modo se encontraron músico y compositor? “Decís bien ‘complicidad’, ya que todos esos elementos no podrían vivir de manera independiente: para que haya canción tiene que haber superposición de todos esos planos, están trenzados. Cuando comencé a ir al estudio en el invierno de 2019, tenía la vaga idea de que iba a grabar guitarras, voces y listo. Pero, en este estudio, que es muy antiguo, el más antiguo del Uruguay (NdR: Estudios Sondor), me sentí muy cómodo y paulatinamente tentado de agregar otros sonidos. Me encontré con un piano, con elementos de percusión por allí dispuestos, quizá de una grabación anterior de una orquesta tropical, había también un bajo, un armonio o fueye. En fin, me tenté”.

Lindo misterio

En 2012, Fernando Cabrera publicó “Intro”, un libro de poemas más un registro en DVD de un concierto íntimo en los estudios ION. Con dicha obra, entiende el cantautor, dialoga su última producción discográfica. Un álbum, “Simple”, cuyo nombre engaña. O, en todo caso, visibiliza: allí donde se enuncia lo simple, en realidad se está evocando o reverbera lo complejo (y viceversa). “La complejidad y la simpleza han estado siempre presentes”, sostiene Cabrera. “Tal como lo están en cualquier trabajo artístico y, en definitiva, en cualquier ser humano. Yo soy una persona muy simple a veces y muy compleja otras, y entre esas dos puntas tengo también mil matices”.

-¿Y las palabras, cómo se integran a “Simple”?

-Las palabras son un lindo misterio que la humanidad ha ido desarrollando para comunicarnos. Pero si hemos logrado comunicarnos bien, no lo sé. La palabra es un estuche que se estira y, en general, entran muchas cosas. Esa ambigüedad innata o inevitable hace interesante la poesía y, en realidad, cualquier texto o discurso.

...está después

“MonTRESvideo” es el nombre del primer álbum que lleva la firma de Fernando Cabrera, junto a Gustavo “Pacho” Martínez y Daniel Magnone. Ese puntapié inicial, esa procedencia coral, del cual se cumplen cuatro décadas, de algún modo aparece como una sombra en “Simple”. “Ese disco me llena de satisfacción hoy, aunque tardé en sentir eso. Es una música fresca y, sobre todo, no se parece a nada. Tiene determinación”, lee a través del tiempo Cabrera.

Esa palabra, tiempo, es justamente el eje de sus himnos. Aunque, también el espacio: la calle José Llupes, el barrio Belvedere, atracadero, escondite, rincón, estación central. “El tiempo está después”, explica su autor, “intenta descalificar el tiempo, rebajarlo, no tenerlo en cuenta. No quiero parecer jactancioso pero, junto a ‘Dulzura distante’, ‘La casa de al lado ‘ y ‘Te abracé en la noche’, confirman una pretensión mía, no fácil de conseguir, de escribir sin tener en cuenta el tiempo ni las generaciones”.

Horizontes

“Un horizonte es para mirar y olvidar todos los males”, canta Andrés Calamaro en la última canción del cuarto dedo de “El salmón”. En su álbum de versiones, “Dios los cría” (2021), la sacó a la luz con el compañero indicado para dicha travesía: Fernando Cabrera. Para el músico nacido en Montevideo, tentado además por las presencias de Raphael y Milton Nascimento, se trata de “una excelente canción y agradezco que haya pensado en mí, espero haber estado a la altura. Admiro en él cómo llega a profundidades con un lenguaje coloquial. El horizonte nunca se alcanza pero se busca, se lo ve”.

¿Cuál es el horizonte que vislumbra Cabrera en la escena rioplatense? ¿Qué artistas y propuestas lo conmueven por estos días? “Leo cualquier cosa que caiga en mis manos, por supuesto que me genere algún interés”, prologa. “Y lo mismo con la música, escucho lo que está en el aire. Me gustaba la actitud de Gabo Ferro, y me gusta y me emociona Rubén Rada”. En el plano personal, adelanta: “estoy escribiendo un libro de memorias de la profesión, pero me va a llevar todavía varios años”. Como sucede en el universo Cabrera, nada se clausura, todo se abre hacia algo desconocido o nuevo. Continuará.