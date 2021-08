https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Le "agarraron la mano" a Farías y eso se sintió

Se cayó la figura y se cayó el equipo

Facundo Farías jugó un gran primer tiempo, complicando a toda la defensa de Lanús. Tuvo su premio marcando la apertura del marcador a través de un penal muy bien ejecutado. En el complemento lo marcaron mejor y el equipo ya no mostró en ofensiva la misma "voracidad"; además, el rendimiento defensivo no fue eficaz.

Las imágenes muestran lo que ocurrió este sábado en el Brigadier López, mientras Facundo Farías pudo desequilibrar, Colón jugó bien y tuvo posibilidades de ganarlo, pero cuando el juvenil atacante bajó su nivel (fue mejor marcado en el complemento), el campeón cayó en su rendimiento y en el resultado. Crédito: Mauricio Garín



Las imágenes muestran lo que ocurrió este sábado en el Brigadier López, mientras Facundo Farías pudo desequilibrar, Colón jugó bien y tuvo posibilidades de ganarlo, pero cuando el juvenil atacante bajó su nivel (fue mejor marcado en el complemento), el campeón cayó en su rendimiento y en el resultado. Crédito: Mauricio Garín

Por Alberto Sánchez SEGUIR ¿Quién hubiera imaginado antes de las 13.30 (hora en la que comenzó el choque entre Colón y Lanús) que el vigente campeón del fútbol argentino podría caer goleado 4 a 1 en su reducto? Ni al más pesimista de los hinchas se le habrá pasado por la cabeza un pensamiento de esa naturaleza. Y era lógico y justificable que así ocurriera, sobre todo porque el rojinegro venía de ganarle claramente a River en el Monumental en la primera fecha del presente campeonato. Pero los partidos son así. Digo esto porque lo que todo simpatizante pensaba a las 13.30 lo podía seguir pensando a las 14.30, cuando comenzaba el segundo tiempo y el cotejo entre Sabaleros y Granates estaba igualado 1-1. El fútbol tiene estas cosas que parecen inexplicables, aunque siempre hay una razón (o varias); será trabajo del cuerpo técnico liderado por Eduardo Domínguez encontrarlas lo antes posible porque el martes a las 16.30 en el Tomás A. Ducó, por la tercera fecha, visitará a Huracán. Lo sucedido este sábado en el Brigadier López (la goleada 4-1 en contra) puede tener varios motivos, desde lo futbolístico hasta lo anímico, pasando por lo táctico, lo estratégico, lo físico y hasta lo realizado desde afuera de la línea de cal, con algunas variantes implementadas por el entrenador que no se entendieron del todo. De todos modos, uno debe analizar de acuerdo a lo que observa desde varios metros, y sin dudas el rendimiento de una etapa a otra fue muy notorio. Que Lanús haya incidido en la estrepitosa caída individual y colectiva del campeón tampoco hay dudas, eso es mérito de Luis Zubeldía y sus dirigidos, pero también es cierto que Colón bajó muchísima su performance en el complemento. Tenés que leer Colón: errores infrecuentes de los que también se debe aprender En los primeros 45 minutos el equipo se mostró sólido defensivamente y punzante en la faz ofensiva. Si bien el trámite fue parejo (además de atractivo), las ganas, la potencia, el coraje y la energía de Facundo Farías (7) hacía la diferencia. El juvenil delantero de barrio Los Hornos tuvo su premio al marcar la apertura del marcador a los 39 minutos mediante la excelente ejecución de un penal que el árbitro Echenique (raramente) tardó una eternidad en cobrar. Colón se ponía 1-0 arriba fundamentando la diferencia en el marcador en la figura de Farías, y el acompañamiento de Bernardi, Góez y Aliendro. Lástima que no duró mucho la alegría, porque en una jugada en la que la última línea sabalera no logró despejar la pelota, Ángel González igualó el tanteador. Los vestuarios recibieron a dos equipos que protagonizaron un interesante primer tiempo; y todos nos imaginábamos un segundo período con las mismas características. Pero claro, el fútbol es la "dinámica de lo impensado" según Dante Panzeri. Y en el barrio Centenario esas palabras se tradujeron en hechos. Porque a los 11 minutos llegó el segundo tanto visitante a través del "veterano" José Sand, que con 41 años es, por ahora, el goleador del certamen. El gol llegó luego de una pelota que infantilmente perdió Yeiler Góez (5) en el mediocampo y encontró a la defensa mal posicionada. "Pepe" Sand recibió de espaldas al arco y tuvo tiempo de darse vuelta, con Facundo Garcés (5) y Bruno Bianchi (4) detrás suyo, y rematar abajo, a la derecha de Ignacio Chicco (5). Continuando con la última línea rojinegra, Facundo Mura (5) jugó un primer tiempo aceptable (aportando más ofensivamente), pero decayó mucho en el complemento. Rafael Delgado (4) nunca se encontró cómodo marcando el lateral izquierdo, como si ya estaría acostumbrado a jugar como segundo marcador central. En el mediocampo ocurrió casi lo mismo que en la defensa (en realidad con casi todo el equipo). Mientras lograron juntarse el colombiano Góez con el cordobés Christian Bernardi (5) y Rodrigo Aliendro (5) se pudo observar algo de juego, pero en el segundo período eso no pasó. Entonces la tarea de "parar" a los mediocampistas granates quedó exclusivamente en Federico Lértora (5), que quedó muchas veces expuesto y en inferioridad numérica. Sobre todo cuando a los 18 minutos Echenique le mostró la tarjeta roja al "Negro" Aliendro luego de amonestarlo por segunda vez. Quien sigue sin poder gritar un gol, y ni siquiera contar con esa posibilidad es Nicolás Leguizamón (5). El delantero hace el trabajo "sucio" como primer defensor, pero nunca tiene la chance de quedar mano a mano para poder definir. Eduardo Domínguez intentó dar vuelta la historia a través de las variantes, aunque no obtuvo el resultado esperado. Ingresaron Wilson Morelo (4) y Nicolás Castro (4) por Leguizamón y Góez respectivamente. Además, en un cambio que no se entendió muy bien cuál fue su intención, sacó a Garcés (y lo dejó en cacha a Bianchi) y puso a Eric Meza (4), quien no produjo nada positivo. Faltando 9 minutos para el final ingresó Mauro Formica (-) en lugar de Bernardi, pero si tocó dos pelotas fue mucho. Explicaciones se buscan. Los jugadores de Colón tratan de entender las razones por las cuales el equipo campeón cayó 4-1 de local. Foto: Mauricio Garín Domínguez: "Nadie busca un cachetazo así" Tras la abultada derrota 4-1 propinada por Lanús en el Brigadier López, el directo técnico de Colón, Eduardo Domínguez, hizo un análisis de la misma en la sala de conferencia del estadio sabalero. El DT rojinegro no puso excusas, admitiendo la dura derrota diciendo: "En principio creíamos necesario el cambio de Yeiler Góez, creo que los jugadores entraron bien. Pero se dio la expulsión después de los cambios". "Era lógico que se quiebre el partido en el medio. Teníamos que entender cómo salir de esa situación sin tener daños, que vinieron al final. Creo que fue un partido parejo de dos buenos equipos. Además, con Alexis (Castro) buscábamos más profundidad", agregó el entrenador colonista. A continuación, los principales testimonios de Domínguez: * "Creo que Colón fue superior en algunos momentos. Ellos también en los suyos y fueron efectivos, tienen un gran goleador. No nos gusta que nos generen tanto, tenemos que ser más sólidos sin perder la parte ofensiva". * "Debemos mejorar la parte defensiva, no nos gusta que nos lleguen con ataques rápidos que sabíamos cómo iban a ser". * "Creímos que conteniendo mejor el medio con Yeiler (Góez) íbamos a frenar esos ataques rápidos y en el segundo tiempo no fue así. En el primero hicimos méritos para irnos con una diferencia mayor. Pero debíamos estar más concentrados. Lanús ha jugado mejor que nosotros en sus momentos del partido". * "Hay que levantarse y seguir, esto recién empieza. Nadie busca un cachetazo así, es la realidad. Tenemos que mantener los pies sobre la tierra. Debemos salir de esta derrota que nos duele, no estamos acostumbrados". * "Los chicos que volvieron del Covid sintieron la parte física esta semana. Estuvieron dos semanas sin salir de su casa, Paolo Goltz estuvo con principios de neumonía. Necesitamos que tengan semanas de trabajo". * "Zubeldía viene haciendo un gran trabajo. Lanús juega bien, hay que destacarlo. Tenemos que aprender qué hacer para que no se vuelva a dar, debemos ser más efectivos. Creo que tuvimos pasajes de buen juego, ahora debemos sostenerlo en más tiempo. El rival nos hizo saber que tenemos que defender". Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

