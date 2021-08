Desde San Gregorio: Tomás Barrientos sorprendió a todos en "La Voz Argentina"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tomás, agradeció al jurado por las “hermosas palabras que me dijeron” y reconoció que está feliz de “poder mostrar lo que amo hacer y que lo valoren de esa forma”. “Y especialmente, agradecerle de antemano a mi queridísimo coach Montaner por todo lo que voy a aprender y adquirir estando a su lado. Te quiero y admiro”, valoró.

El joven comerciante oriundo de San Gregorio, Tomás Barrientos, dejó maravillado al jurado de la “Voz Argentina” en su audiencia a ciegas del popular programa que el canal Telefe emitió este domingo por la noche. Interpretando una versión de “Seminare” de Serú Girán, el comerciante de 22 años emocionó a los coaches y ellos “pelearon” para quedarse con su voz.

“Sé que tengo una misión para hacer y es transmitir vida, alegría y amor a través de mi música”, contó antes de entrar. “Cuántas veces soñé con pisar ese escenario, cuántas veces me emocioné viendo a personas cumpliendo su sueño y disfrutando estar ahí, cuántas veces me imaginé estar frente a esas sillas rojas y que de repente todos voltearan y disfruten conmigo de la canción, y hoy pasó, hoy cumplí el sueño de mi vida. Disfruté ese momento como si fuese la última vez (y que bueno que no lo fue)”, dijo luego a través de las redes sociales.

Finalmente, agradeció a la producción de Telefe por “cuidarnos y mimarnos” desde el momento cero y a “todos los habitantes de mi pueblo, mi hermoso San Gregorio, que desde el momento en que todo esto comenzó no dejo de recibir mensajes de apoyo y el mismo cariño de siempre. A mi familia y amigos, sin duda todo esto se lo debo a ustedes, que me bancaron y apoyaron siempre que los necesité, sin duda lo mejor de todo esto son ustedes. Los invito a que me acompañen en esta locura hermosa”, cerró.