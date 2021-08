Pignatiello tras el debut olímpico: "No fue como esperaba"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La argentina quedó octava y no pudo clasificar a la próxima ronda en la prueba eliminatoria de 1500 metros. Sobrepasó los 16 minutos y 30 segundos, en la prueba que mejor le sienta. El jueves compite en los 800 metros.

Delfina Pignatiello no tuvo el debut esperado en un Juego Olímpico. Este lunes por la mañana (noche en Tokio), la nadadora argentina participó de la primera eliminatoria de los 1500 metros (su especialidad) y estuvo muy lejos de sus mejores rendimientos. Tras salir de la pileta, explicó sus sensaciones luego de su estreno.

"Los nervios no me jugaron de mi lado, pero me quedo con todo el esfuerzo que hice en la preparación, después de haber estado tantos meses parados, viendo como todas las rivales podían volver. Todo lo que maduré, todas las barreras que superé...", reconoció la oriunda de San Isidro, en declaraciones a TyC Sports.

"Tengo muchas sensaciones, fue mi primera carrera internacional de alto nivel desde antes de los Panamericanos, así que los días previos fueron de muchas emociones, hoy también, algunas que nunca había sentido. El resultado de hoy no es el que esperaba, no es para lo que me había entrenado", se lamentó.

Y agregó: "Había tenido solo un Mundial de pileta corta, de mayores, es mi primera vez en experiencia de todo, debutando en la serie más rápida, fue bastante chocante, pero es así".

En ese sentido, lanzó una reflexión importante para su crecimiento personal después de un resultado que no esperaba: "Se pierde más de lo que se gana, si no se dio hoy, se dará otro día, eso lo estoy aprendiendo. Me quedan los 800 metros, tengo que seguir entrenando, en algún momento los resultados se dan".

Esa presentación será el jueves, en la clasificación, donde esperará poder mejor sus sensaciones y la performance.