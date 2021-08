https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 26.07.2021 - Última actualización - 27.07.2021 - 15:12

19:40

Son precandidatos para cargos nacionales, tras el cierre de listas para las Paso del 12 de septiembre. La situación es inédita desde 1983 y podría ocasionar la parálisis de la Legislatura, al menos hasta las elecciones.

En modo campaña La vicegobernadora, 4 senadores y 14 diputados están en las boletas Son precandidatos para cargos nacionales, tras el cierre de listas para las Paso del 12 de septiembre. La situación es inédita desde 1983 y podría ocasionar la parálisis de la Legislatura, al menos hasta las elecciones. Son precandidatos para cargos nacionales, tras el cierre de listas para las Paso del 12 de septiembre. La situación es inédita desde 1983 y podría ocasionar la parálisis de la Legislatura, al menos hasta las elecciones.

La Legislatura no dictó el receso invernal, tuvo escasa actividad parlamentaria en las últimas dos semanas y todo parece indicar que entrará en una parálisis al menos hasta la Primaria Abierta, Simultánea y Obligatoria del 12 de septiembre en que se definirán las listas que competirán el 14 de noviembre por las tres bancas en el Senado y nueve en la Cámara de Diputados de la Nación. "Vamos a ir convocando a comisiones y tratar de mantener la regularidad de sesiones al menos cada quince días" dijo en estricto off una autoridad legislativa.

Es que en una situación que nunca antes se dio, son pre candidatos para cargos nacionales la vicegobernadora, Alejandra Rodenas; cuatro senadores y catorce diputados provinciales que ya están en campaña electoral. Este hecho dificultará la tarea legislativa más en un Poder Legislativo donde en cada cámara hay mayorías de diferente color político y donde la atomización provoca cada vez mayores dificultades a la hora de buscar entendimientos. El Senado tiene 19 miembros y diputados 50.

La proliferación de pre candidatos a cargos nacionales surgidos de la Legislatura es una demostración del interés de referentes territoriales que buscan una mayor visibilidad política y muchos de ellos ya pensando en la renovación de autoridades legislativas y ejecutivas del 2023. Además los legisladores miran con detenimiento las elecciones municipales y comunales que se realizarán en forma simultánea a la nacional y donde tienen su base de sustentación política.

Además de Rodenas y de los legisladores, el propio gobernador Omar Perotti tendrá su nombre inscripto en una de las boletas del Senado en calidad de suplente de Marcelo Lewandowski.

Lewandowski, el senador rosarino que quiere llegar al Senado nacional por el Frente de Todos. Foto: Archivo

El hecho inédito de esta elección es la decisión de la vice Rodenas de ser pre candidato a senadora a dos años de terminar el mandato y en una lista opuesta a la que tiene a Perotti en la boleta.

Los senadores pre candidatos son:

* Marcelo Lewandowski (PJ. Rosario): aspirante al Senado por Celeste y Blanca (Frente de Todos) María de los Angeles Sacnun.

* Marcos Castelló (PJ - La Capital): tercer pre candidato a diputado en Celeste y Blanca (Frente de Todos) que encabeza Roberto Mirabella.

* Rodrigo Borla (UCR - San Justo): tercer lugar para diputado en la lista Evolución de Juntos por el Cambio.

* Felipe Michlig: (UCR - San Cristóbal): senador suplente de Maximiliano Pullaro en Evolución (Juntos por el Cambio).

Clara García, socialista que compite en el FAP - Foto: Archivo El Litoral / Flavio Raina

Los diputados pre candidatos son:

* Maximiliano Pullaro (UCR): a senador nacional por Evolución (Juntos por el Cambio).

* Clara García (PS): a senadora por Adelante (FAP)

* Rubén Giustiniani (Igualdad): a senador por Preparados para Santa Fe (FAP).

* Amalia Granata (Somos Vida): a senadora por Santa Nos Une (Juntos por el Cambio).

* Betina Florito (Somos Vida Santa Fe): a senadora por Unite.

* Erica Hynes (PS) a senadora suplente por Adelante (FAP).

* Leandro Busatto (PJ) a senador suplente por Santa Fe de Pie (Frente de Todos)

* Lucila De Ponti (PJ) a senadora suplente por Santa Fe de Pie (Frente de Todos).

* Gabriel Chumpitaz (Pro): a primer diputado por Evolución (Juntos por el Cambio).

* Fabián Palo Oliver (UCR): a primer diputado por Preparados para Santa Fe (FAP)

* Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) a primer diputado por Soberanía Nacional.

* Agustina Donnet (Igualdad) integra la lista de diputados de Preparados para Santa Fe.

* Walter Ghione (Somos Vida y Familia) conforma la lista de diputados de Santa Fe nos Une (Juntos por el Cambio).

* Oscar Martínez (Frente Renovador) tercer lugar en la lista de Santa Fe de Pie (Frente de Todos).

Pullaro, el radical que compite en Juntos por el Cambio. Foto: Archivo

Renovación

El sitio Parlamentario.com relevó la presentación de listas en todos los distritos electorales del país y advirtió que la gran mayoría de los legisladores de ambas cámaras que tienen mandato hasta el 10 de diciembre se volverá a sus casas ese día. En Diputados se renovarán 127 bancas y solo el 37% de los actuales ocupantes figura en las listas que competirán en las PASO para revalidar sus mandatos. En tanto, de los 14 senadores que terminan su mandato apenas el 20,8% de ellos aspira a renovar la banca por otro mandato.

Pasaporte sanitario

El diputado Ricardo Olivera ingresó un proyecto de ley creando el programa Pasaporte Sanitario (PASA) cuyo objetivo es impulsar la vacunación masiva contra el Covid en el todo el territorio provincial. Para ello busca promover la solicitud de la constancia de vacunación a las personas que asistan a las actividades que desarrolle tanto el Estado Provincial, organismos descentralizados o entidades de gestión privada en todo el territorio provincial.

Además de Olivera firman la iniciativa los restantes legisladores de la bancada oficialista. El autor aclaró que el objetivo no es sancionar sino incentivar a la sociedad a que accedan al plan estratégico de vacunación; reducir y limitar el contagio por Covid-19; reducir el daño sanitario, social, productivo y ambiental originado por la pandemia; y, concientizar a la población sobre la responsabilidad colectiva y de cuidados sanitarios frente a la pandemia.

En los artículos se establece algunos beneficios para las personas jurídicas privadas que adhieran al programa, como por ejemplo el incremento del aforo, ya sea en lugares cerrados o al aire libre, como así también el horario y días de funcionamiento. En cambio para las personas que adhieran, propician los legisladores algunos beneficios en programas del gobierno como el Boleto Educativo Gratuito y Billetera Santa Fe.

"Como lo afirman las autoridades sanitarias, es indispensable lograr el mayor porcentaje de vacunación en la población y es por ello que considero que este programa puede incentivar de forma indirecta a aquellas personas que por voluntad propia aún no han decidido vacunarse, resultando necesario sensibilizarlas en este sentido, dado que para esta coyuntura en particular, vacunarse es un acto no solo de responsabilidad y resguardo personal sino también colectivo" le explicó Olivera a El Litoral.

Según el monitoreo de vacunación, publicado en la web oficial de la Provincia, de la población vacunada solo tiene el esquema completo el 22%, por lo que se considera prioritario que todas las personas mayores de 18 años se coloquen al menos la primera dosis. El total de la población objetivo con una dosis asciende a un 68%, tomando como base el padrón electoral del año 2019. "El proyecto plantea un programa pro-positivo, que motorice a través de diferentes incentivos la contribución de las diversas esferas que componen nuestro entramado social, dado que como sostengo la salida es siempre colectiva", acotó.