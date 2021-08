https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 27.07.2021 - Última actualización - 28.07.2021 - 17:58

El argentino no pudo ante el búlgaro Ivaylo Ivanov y quedó eliminado en los Juegos Olímpicos.

En primera ronda Judo: Emmanuel Lucenti se despidió rápidamente de Tokio 2020

El judoca argentino quedó afuera de Tokio 2020 tras perder en la primera ronda ante el búlgaro Ivaylo Ivanov en la categoría -81 Kg.

El nacido en la provincia de Tucumán fue sorprendido con un ippon en los primeros segundos del primer round y de esta manera no continuará en los Juegos.

Al término del combate, el argentino realizó una fuerte crítica "Pido más respeto, no quiero que otros chicos pasen por lo que yo pasé" señalando el poco apoyo que tuvo el deportista.

"No entiendo nada; prefería haberme fundido antes que perder así. Nunca pensé que Ivanov me iba a atacar tan rápido. Esto me deja muy bajoneado porque nunca había perdido tan temprano. No se que habrá analizado él de mi para atacarme enseguida, pero este es un golpe a mi orgullo" finalizó.