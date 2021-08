https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El santafesino no podrá competir

Chiaraviglio quedó afuera de Tokio 2020 por Covid positivo

“Estoy un poco congestionado. Me tocó a mí, es muy dura la situación pero bueno era una de las posibilidades”, le dijo a El Litoral.

Germán Chiaraviglio se contagió de Covid-19 y no podrá competir en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. El atleta santafesino tenía programado arrancar a su actividad en la madrugada del sábado (hora argentina) pero quedó afuera. El Litoral pudo confirmar que Chiaraviglio está aislado en un hotel. “Estoy un poco congestionado. Me tocó a mí, es muy dura la situación pero bueno era una de las posibilidades”, le dijo a este diario. “Así son las reglas, tengo que salir y estar 10 días aislados”, agregó el santafesino.

