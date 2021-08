Santiago Gómez Cora, el "cerebro" de Los Pumas 7s

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A primera hora de este miércoles, el seleccionado argentino de rugby de siete, se quedó con el bronce en Tokio 2020. Detrás del triunfo aparece el head coach, que fue brillante como jugador y se “reconvirtió” para hacer historia desde otro rol.

El comienzo del miércoles fue brillante para la delegación argentina. Es que Los Pumas 7s aportaron la primera medalla en Tokio 2020, al obtener la de bronce tras vencer 17-12 a Gran Bretaña. Detrás del logro aparece la figura de Santiago Gómez Cora, entrenador del seleccionado de rugby que tiene un pasado espectacular como jugador y se reconvirtió para alcanzar la gloria.

Gómez Cora es una de las leyendas del seven a nivel mundial. Dueño por mucho tiempo del récord de tries del Circuito Mundial (230 en 214 partidos jugados desde 2000 hasta 2010). Recién 2017 fue superado y ahora los que lideran son el inglés Dan Norton (354), el keniata Collins Injera (279) y el neozelandés Tim Mikkelson (239).

El camino de Gómez Cora como jugador del seven argentino se terminó con 10 años de trayectoria, en los que disputó los mundiales de 2005 y 2009. Hace 8 años se transformó en el head coach de Los Pumas 7s, tiempo en el que el equipo participó en dos Juegos Panamericanos, un Mundial, los Juegos Olímpicos de Río 2016 y en estos de Tokio.

Como jugador alcanzó la gloria ganando el Circuito Mundial en Los Ángeles 2004 y San Diego 2009. Como entrenador, ganó la dorada en los Panamericanos de Lima y, ahora, la de bronce en la capital japonesa, entre otros logros.

Luego que su equipo venciera a Gran Bretaña (17-12) y lograra una histórica medalla de bronce, el entrenador habló mano a mano con TyC Sports y se emocionó hasta las lágrimas. "Los sueños están para cumplirse", expresó.

"La verdad que me siento bendecido. Poder cumplir un sueño y hacer lo que uno ama, no es fácil, y logré las dos cosas en el mismo momento. Hace tres días que no duermo, me dicen ´disfrutá´, ¿Qué parte? La previa no la puedo disfrutar, el partido y el pos tampoco... No puedo más. Mañana hay que empezar a preparar lo que sigue", comentó Gómez Cora conmovido por lo conseguido.