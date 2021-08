https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 29.07.2021

Natación El santafesino Grassi ganó su serie de 100 metros mariposa pero no clasificó a semifinales

El nadador santafesino Santiago Grassi se quedó esta mañana a las puertas de la clasificación a semifinales de los 100 metros mariposa, luego de ganar su serie con un tiempo cercano al récord argentino que ostenta, pero que no le permitió avanzar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



Grassi culminó primero en su eliminatoria con un tiempo de 52.07 segundos, pero luego de completarse la participación del resto de los competidores terminó en el puesto 24° de la general.

En números, fueron apenas 33 centésimas lo que separaron al santafesino de una clasificación a semis que había anticipado en la previa a su debut en Tokio 2020, mientras que también quedó a 0.19 segundos de su récord argentino.

El nadador de 24 años había afirmado que estaba "confiado" para avanzar a semifinales en esta modalidad y en los 50 metros libres, donde competirá este viernes.

"Soy capaz de una semifinal en 100 metros mariposa y 50 metros libre. No tengo ninguna duda de que lo puedo lograr. Hay días y días. Hoy me puedo sentir excelente, mañana quizás no y pasado me siento mejor que hoy. Entonces, la idea es estar tranquilo hasta los 100 metros mariposa. Una semifinal es un sueño. Ahora, como objetivo escapa de mi control porque puedo dar mi mejor marca y, quizás, eso no alcance", había asegurado.

A diferencia de lo que ocurrió con Delfina Pignatiello, Grassi trasladó su preparación hace un par de años a los Estados Unidos, para continuar sus estudios universitarios, aunque no dejó de representar a la Argentina, por ejemplo en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

