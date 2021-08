https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La artista que se destacó en “Soy Luna” sigue profundizando su carrera musical con su más reciente single, “Nadie te entiende”, mientras se prepara para el estreno en la plataforma Disney + de la serie “Siempre fui yo”, donde volverá a combinar la actuación con el canto y el baile. De todas estas experiencias conversó El Litoral con la promisoria joven mexicana.

Estrella juvenil Karol Sevilla: la chica del momento La artista que se destacó en "Soy Luna" sigue profundizando su carrera musical con su más reciente single, "Nadie te entiende", mientras se prepara para el estreno en la plataforma Disney + de la serie "Siempre fui yo", donde volverá a combinar la actuación con el canto y el baile. De todas estas experiencias conversó El Litoral con la promisoria joven mexicana.

Karol Sevilla no da tregua a sus fans, y hoy dio a conocer su nuevo single “Nadie te entiende”, el cual fue producido por la dupla colombiana Mango y Nabález, este último también estuvo detrás de la composición de la canción, al lado del también colombiano Juan Pablo Villamil, del grupo Morat. Este single llega luego del éxito de “Tus besos”, que a partir de su estreno se mantuvo en el primer lugar en radios de México y Argentina, y “Desde hoy”, canción que forma parte de la campaña Disney Princesas y cuyo video al día de hoy supera los 10 millones de views en YouTube.

Además de la música, este año Karol Sevilla estrenará por la plataforma Disney + la serie “Siempre fui yo”, la cual protagoniza al lado de Pipe Bueno. Actualmente, forma parte de las campañas comerciales de Pedigree y Choco Krispis de Kellogg’s.

Para hablar de todo esto, Karol recibió a El Litoral tomando un mate: “Es que tengo entrevistas con Argentina y así parece que estoy como en casa, y es como ‘okay’, necesito”, cuenta.

Nueva etapa

-Arrancaste este año con el lanzamiento de “Tus besos”. ¿Qué representó como relanzamiento en tu carrera?

-La verdad es que después de un montón de tiempo de estar un poquito desaparecida, justo cuando empezó la pandemia, llega “Tus besos”, y entro a este mundo de la música. Le fue muy bien, fue como el regreso, y ver qué onda con la gente, porque no sabía. A la gente le gustó muchísimo la canción. Creo que también se pudo notar a una Karol que nunca se había visto: un poco más grande, un poco más sexy, una onda un poco más chiquita. Había momentos diferentes, pero se me veía distinta: ya no se me veía el personaje de Disney.

Eso también causó una onda de que llegó mucho público nuevo, que no había escuchado todo lo nuevo que traía, y también se fue mucho público que me seguía del proyecto de “Soy Luna”, porque ya no le interesaba mi contenido, lo que traía, y se fue. Fue una canción que me que me trajo cosas buenas y se llevó lo que lo que tenía que ver con mi carrera de antes.

De ahí empezamos a sacar sencillos: “Desde hoy”, que es la canción que hice para la campaña de Disney Princesas, y ahora “Nadie te entiende”, este nuevo sencillo que a la gente le ha gustado mucho y creo que se han sentido bastante identificados.

-“Nadie te entiende” también continúa en esa onda que es más urbana, también latina, que identifica a esta nueva etapa de tu carrera; Juan Pablo Villamil participó de la creación. ¿Cómo fue hacerla?

-Esta canción la compusieron Mango y Nabález junto a Pablo, y la verdad es que a sido una gran canción; han representado mucho de mi vida, siempre digo que no sé si en algún momento se han metido en mi vida para escribir canciones. Voy a saber mi futuro, porque siempre que escriben una canción me siento bien identificada; son cosas que han pasado; y que digo “guau”: me da más ganas de poderla cantar, porque me siento como que la estoy interpretando de una forma porque me acuerdo de algo.

Es una experiencia bien bonita que estos éxitos que me han regalado, que sean de grandes artistas y me den la oportunidad de cantarlos. Y emocionada porque a la gente le ha gustado mucho: ha sido una respuesta muy linda por parte de los fans, por parte de gente que no conocía mi voz, o la música que estoy haciendo.

Ha sido una canción que me sacó de mi zona de confort en todos los sentidos: el videoclip es visualmente súper llamativo; los colores pastel lo hace ver muy k-pop, que es ahora lo que está bastante de moda: Black Pink, BTS, todos estos grupos de k-pop. La canción lleva mucho de eso en el videoclip. También todos los personajes que hay de Karol, que es bastante bipolar: son todas mis personalidades que manejo durante el día.

Y la canción mucho sobre estos “poliamores” que existen de “no somos amigos pero tampoco somos novios”; esta chica que le canta: “Antes sí, ahora no, a ti nadie te entiende”. Muchos hemos estado en esta situación, o muchos hemos mandado a alguien a esa situación. Por amor hacemos un montón de cosas: hacemos de todo para que nos haga caso esa persona, llamarle la atención, por eso dice: “A qué santo tengo que rezarle pa’ que me peles”. Creo que va mucho con lo que está pasando ahora, la historia de muchos adolescentes, muchas personas: la música no tiene edad y tampoco tiene género.

Apuestas visuales

-Este videoclip lo hiciste en Ciudad de México bajo la dirección de Rodrigo Aroca, con toda esas escenografías artificiales y las imágenes vintage, en blanco y negro, con el grano de la filmación antigua. Es totalmente distinto al video que hizo Ronny Xavier para “Tus besos”: compensan entre la Karol adulta y la Karol más aniñada.

-Totalmente. Creo que “Tus besos” y “Nadie te entiende” son dos cosas totalmente diferentes. Aparte están llevados de la mano de dos grandes, que han hecho un trabajo espectacular en cada uno. Creo que supimos en ese sentido cómo entendernos: desde el primer momento nos entendimos. Es importante cuando un director de videoclip y el artista se juntan, su cerebro hace uno y los dos saben qué onda.

En Colombia grabamos “Tus besos” con Ronnie, nos emocionamos mucho y ellos también, porque vieron que actuaba, entonces todo era mucho más fácil para hacer las escenas con el chico: de repente me pedía “aquí alócate”, “aquí esto otro”. Fue una conexión bien bonita y una experiencia totalmente diferente. En “Nadie te entiende” también fue una conexión bien bonita con el director; al principio era entenderme y conocerme. En el momento que grabamos el primer clip me dijo: “Listo, así te quiero”, y fue cuando nos soltamos, empezó a fluir todo y ahí empezó a pedir más y más. El resultado es el videoclip que quedó espectacular, y son unos masters de masters.

-El primer clip lo tuviste que hacer en medio de la pandemia, éste lo pudiste hacer quizá con más comodidad. ¿Cómo cómo fue el trabajo en estos en estos meses tan complicados?

-“Tus besos” fue justo en la pandemia, era cuidarte todo el tiempo; se hizo, se logró. En “Nadie te entiende” justo iba regresando de Colombia, estaba grabando una serie: llegué, grabamos el videoclip; fue un día literalmente en el que grabamos súper temprano y terminamos como a las 10 de la noche; porque eran tantos personajes, se alargó un poco e íbamos ya un poco tarde. Pero se logró, se hizo: todo lleva un proceso.

Yo ya quería lanzar música, los fans ya necesitaban que lanzara música, pero había parado justo por la serie y no podía dedicarme a las dos cosas, no me podía partir en ocho (risas). Lo que ahora tenemos en mente Seitrack y yo es el hecho de lanzar cosas de calidad, y las cosas de calidad suelen tardar pero salen perfectas. Este videoclip lo que tienes calidad y amor, y eso es lo más importante.

Personalidad

-Hablabas de la conexión con los directores de los videos ¿Cómo es la conexión con los productores que están atrás tuyo y que ahora te están ayudando a definir la cara de tu momento artístico?

-Yo te puedo decir que bien, pero si les preguntas a ellos van a decir: “Es la chica más complicada que he conocido en mi vida” (risas), o espero que hablen bien de mí, no sé. La verdad es que sí: soy la chica más insoportable la chica más rara y complicada del mundo; pero la verdad es que amo mi trabajo y siempre que hago mi trabajo lo hago bien. Cuando digo que sí es porque lo voy a hacer bien y lo voy a hacer de corazón; jamás voy a quedar mal con algo; eso es súper importante.

Con cada director desde el principio siempre soy tal cual como soy ahora, y me suelto y le digo: “A mí háblame claro, no ‘ay, con amor’; no, a mí háblame tal cual. Creo que eso también les genera mucha tranquilidad de poder decir las cosas como son. En el video de “Tus besos” no había beso en el videoclip, y le dije a Ronnie: “Oye, ¿no quieres meter un beso? Si la canción se llama ‘Tus besos’ pues metamos un beso”. Me dijo “¿En serio?”. “Pues sí, metámoslo, no pasa nada”. Aparte el chico estaba guapo, cabe aclarar; andaba soltera y dije “pos bueno”, ¿no?

También hubo un momento en que dije: “Me gustaría hacer una toma en la que yo le esté cantando al chico la canción”; y me dijo: “Me encanta vamos a hacerlo”. Es la complicidad que puedes hacer con el director, y esa tranquilidad de si se te ocurre algo también poderlo decir y que ellos me den la confianza.

Seitrack, que es la empresa con la que estoy, que me respalde en todos los sentidos en la música, también me da esa tranquilidad de poder decir “no quiero, sí quiero”, “me gusta esto, me gustaría hacer el otro”. Ellos me presentan canciones y yo digo sí o no; son un gran equipo para mí, y más allá de que estén atrás, que me estén ayudando y estén también ayudándome a guiar mi carrera en la música; que ellos son expertos y saben manejar muy bien el carro y saben qué onda, es confiar: aquí es confianza por parte de los dos lados.

-Podés decir que tu carrera es tuya: que más allá de tener una empresa atrás no estás haciendo nada que no quieras hacer.

-Total. Siempre que hablo dejo bien en claro desde el primer momento, me presento y digo esto: “Jamás voy a hacer algo que no me haga feliz. Tampoco pretendo que me hagan hacer algo que no quiero”. No estoy en esta carrera por dinero o por seguidores, es lo que menos me interesa. Lo que me gusta es esto con amor, hacer las cosas porque quiero. Y Seitrack lo sabe, y las empresas con las que estuve lo saben perfectamente: cada cosa que he hecho es porque me gusta, me divierte, la paso bien, disfruto. Por ende sé que cada cosa que voy a hacer repercute en otra cosa, y que tengo que cumplir. Pero es bien bonito que sepan la locura del artista tiene para entenderlo, y ahora a Seitrack los tengo hartos de mí (risas), y locos, pero los quiero mucho, y creo que ellos también a mí (risas).

De vuelta a la ficción

-Estás por estrenar la serie “Siempre fui yo”. ¿Qué nos podés contar de esta historia, y cómo es volver a un proyecto actoral de esta envergadura, nuevamente de la mano de Disney?

-Fue una responsabilidad muy grande. Agradecida con Disney, que literalmente me habló y me dijo: “Toma, te damos la batuta una vez más, para que cuentes esta historia y seas la que guía al público”. Es bien interesante, porque soy la primera mexicana que llega a protagonizar dos series consecutivas para la plataforma Disney +. Es muy bonito poder dejar primero a México en alto, y sobre todo que tengan la confianza: eso para mí como artista dice que he hecho un buen trabajo. La confianza que te tienen, que te den esta batuta es impresionante. El protagonizar una serie se escucha fácil, pero la verdad es que es difícil, porque es grabar todas las escenas, es representar un personaje que es importante en la serie; y es una historia que la gente le va a gustar muchísimo.

Lupe que es mi personaje, es una chica mexicana, tiene 21 años. Su mundo está en la universidad, estudiar periodismo, pero le encanta grabar canciones para comerciales, y jamás da la cara. Tiene un papá que es El Faraón, un artista muy conocido de Colombia que lo interpreta Christian Tappan; ella está fuera del mundo de la artisteada, no le gusta el mundo del papá; vive en su mundo totalmente diferente en México.

Le dan la noticia de que el papá muere en una explosión, ella va a Colombia al velorio y empieza a ver algo raro, se da cuenta de que no murió en la explosión: lo mataron: Entonces va a investigar, y se va a involucrar con toda la gente estaba alrededor de El Faraón para ver qué pasó. Tiene un gran reto, que es meterse a un concurso de canto, y tiene pánico escénico. Tendrá que luchar contra eso para encontrar más pistas sobre su papá. Entonces tiene que hacer sacrificios, y conoce a Noah, que lo interpreta Pipe Bueno; medio que ahí empieza un romance medio chistoso, porque es un amor-odio todo el tiempo, son muy divertidas sus escenas.

Van a en busca de este misterio de lo que pasa; la historia tiene música, tiene baile; también va a contar la historia de una pareja LGTB: creo que es una serie que a la gente le va a gustar, y creo que también va a sacarnos esa imagen de que Disney solamente es el mundo rosa y que no cuenta estos temas: por primera vez Disney va a lanzar una serie que hable sobre estos temas y que es mucho más real.

-Así que vas a estar muy activa: entre la música y la serie vas a estar a full el próximo año.

-Me van a tener por todos lados: se vienen muchas colaboraciones, de muchos artistas que me han invitado a ser parte de sus canciones; ahora el siguiente sencillo tiene que ver con una colaboración. Estoy feliz con todo lo que se viene trabajando mucho, haciendo cosas para el público, haciendo cosas que me hacen feliz a mí.