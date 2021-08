https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 1:38

1:28

Contra el "Tomba" vuelve el doble "5" campeón: el equipo jugó 17 encuentros sin Aliendro, de los cuales perdió 12, empató cuatro y sólo ganó uno. Como está descartado Bernardi, la duda del entrenador pasa por la continuidad de Goez o el ingreso de Pierotti.

A las 13.30 de este sábado recibe a Godoy Cruz Colón vuelve a su casa con el "determinante" Aliendro de titular Contra el "Tomba" vuelve el doble "5" campeón: el equipo jugó 17 encuentros sin Aliendro, de los cuales perdió 12, empató cuatro y sólo ganó uno. Como está descartado Bernardi, la duda del entrenador pasa por la continuidad de Goez o el ingreso de Pierotti. Contra el "Tomba" vuelve el doble "5" campeón: el equipo jugó 17 encuentros sin Aliendro, de los cuales perdió 12, empató cuatro y sólo ganó uno. Como está descartado Bernardi, la duda del entrenador pasa por la continuidad de Goez o el ingreso de Pierotti.

Colón vuelve a la tantas veces esperada (116 años) "Casa del Campeón": lo hará este sábado desde las 13.30 para recibir a un golpeado Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza. El equipo de Eduardo Domínguez, que no pierde de visitante (le ganó a River en el Nuevo Monumental y empató con Huracán en el Ducó), intentará cambiar el antecedente de ese 1-4 ante Lanús en el Cementerio de los Elefantes. Se dará la vuelta de un "imprescindible" Rodrigo Aliendro (en principio por Bernardi lesionado), aunque por ahora no se sabe si sigue el colombiano Yeiler Góez o si el entrenador decide el ingreso de Santiago Pierotti desde el vamos para jugar contra el "Tomba".

Si bien se dijo muchas veces, por cuestiones obvias, que Colón era "Pulga-dependiente", la realidad es que los números de Rodrigo Aliendro son impresionantes desde un tema específico, ya que cuando el ex Atlético Tucumán falta o se ausenta del once titular (cinco amarillas, roja, lesiones), Colón lo sufre muchísimo.

Rodrigo Aliendro es un jugador imprescindible para Colón. Su presencia es determinante en la zona media y cuando no está su ausencia es muy marcada. El volante le imprime un ritmo y una intensidad, que no tiene otro mediocampista del plantel. Por ello, a esta altura nadie puede negar que el equipo depende y mucho del ex Atlético Tucumán.

Desde el momento que Rodrigo Aliendro desembarcó en Atlético Tucumán (2019), faltó en 17 partidos, de los cuales el equipo perdió 12, empató 4 y ganó 1 solo. Si es por importancia, la baja más notoria y recordada fue la misma Final Única de la Copa Sudamericana en Asunción del Paraguay, apenas unas horas antes del 1-3 ante Independiente del Valle: pateando penales, de manera distendida, se desgarró.

Sin Aliendro en el once titular, las derrotas sabaleros fueron: Patronato (2-0), Lanús (3-2), Atlético Tucumán (2-0), Vélez (3-1), Aldosivi (2-0), Arsenal (2-1), Central Córdoba (1-0), Banfield (1-0), Boca (4-0) y Talleres (2-0). Todas ellas por la Superliga 2019/2020. Y a eso sumarle la derrota ante Independiente del Valle (3-1) por Copa Sudamericana y frente a Argentinos (1-0) por Copa Argentina.

Con la ausencia del ex Atlético Tucumán, los empates fueron ante: Defensa (0-0) por Superliga 2019/2020, Central (0-0) por Copa de la Liga, Huracán (1-1) en el actual torneo, Atlético Tucumán (1-1) por Copa Argentina 2019 (quedó afuera en los penales). Finalmente, la única y solitaria victoria de Colón sin Aliendro, fue contra Estudiantes de La Plata por 3-2.

En principio, con el cambio "cantado" de Aliendro por Bernardi (la idea es "cuidar" el tobillo del cordobés), la duda del "Barba" pasa por darle continuidad al colombiano Yeiler Góez o hacer ingresar desde el vamos a Santiago Pierotti en la zona de medios. Con la misma defensa, los dos puntas del Ducó (Farías y Wilson) y el doble cinco del campeonato (Aliendro-Lértora), Colón pisará por segunda vez "La Casa del Campeón", el siempre problemático césped del Cementerio de los Elefantes para jugar contra Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza, este sábado desde las 13.30. El objetivo está claro: que no pase con los mendocinos lo mismo que con Lanús.

La cara nueva del rival mendocino

Hace poco, Godoy Cruz presentó oficialmente a una de las incorporaciones que se habían anunciado: Guillermo Pereira. El volante que llegó proveniente de Deportivo Riestra habló con Los Andes sobre su arribo al Tomba y de su relación con Diego Maradona. Pereira no estaba en los planes de nadie y fue una sorpresa cuando el club confirmo su llegada: "Fue una sorpresa para mí porque se dio todo rápido y se veía difícil porque en Riestra venía en competencia y jugando todos los partidos. Por suerte los dirigentes y el cuerpo técnico entendieron mi situación y pude salir sin problemas".

Sobre Godoy Cruz, el volante aseguró que sabe la situación complicada que está el club, pero que llega con toda la ilusión de ayudar al equipo a engrosar los promedios: "Sabía la situación del club, pero me hablaron muy bien del club, de la ciudad y del cuerpo técnico". Sobre sus características, Pereira aseguró que se adapta a varios puestos en la mitad de la cancha: "Intento llegar al área rival, en Riestra me tocó jugar más atrasado, pero me siento cómo jugando al lado de un volante central. Además quiero adaptarme a lo que me pida el DT".

Pereira, como un alto porcentaje de los argentinos, es fanático de Diego Armando Maradona y tuvo la suerte de poder conocerlo y de llevarse un souvenier: una firma que a los pocos minutos fue tatuaje. El "celestino" que le dio la chance a Guillermo de conocer a "Pelusa" fue nada menos que el Rolfi Montenegro, quien fue su compañero en Independiente de Avellaneda. La flamante incorporación de Godoy Cruz es fanático del astro argentino.

"En una pretemporada de Independiente hablaba con un amigo de mi admiración por Diego y el Rolfi Montenegro me preguntó si lo quería conocer. A los pocos días me llamó y me dijo que me fuera a un hotel de Las Cañitas que Diego iba a estar en el gimnasio", comenzó contando Pereira. "Literalmente yo estaba en la otra punta y tenía que cruzar Buenos Aires en menos de una hora, algo imposible. Me tomé dos bondis, un taxi y corrí 10 cuadras para tratar de llegar a tiempo, pero llegué casi una hora tarde y cuando creí que no iba a poder hacer nada, el contacto del Rolfi me hizo pasar y pude conocer a Diego. Pude hablar unos minutos con él y me firmó la pierna. Apenas salí, me fui a tatuar", contó orgulloso.