https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 30.07.2021 - Última actualización - 23:15

23:14

Sin cobertura de IAPOS

Fuerte reclamo de Enrico a favor de los Bomberos Voluntarios de Santa Fe

“Actualmente en toda Santa Fe existen una gran cantidad de bomberos voluntarios que no pueden acceder a la cobertura de IAPOS porque el Gobierno Provincial no realizó las contribuciones que le corresponden para que eso suceda”, comentó Enrico.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Sin cobertura de IAPOS Fuerte reclamo de Enrico a favor de los Bomberos Voluntarios de Santa Fe “Actualmente en toda Santa Fe existen una gran cantidad de bomberos voluntarios que no pueden acceder a la cobertura de IAPOS porque el Gobierno Provincial no realizó las contribuciones que le corresponden para que eso suceda”, comentó Enrico. “Actualmente en toda Santa Fe existen una gran cantidad de bomberos voluntarios que no pueden acceder a la cobertura de IAPOS porque el Gobierno Provincial no realizó las contribuciones que le corresponden para que eso suceda”, comentó Enrico.

El senador Lisandro Enrico solicitó al Gobierno Provincial que regularice la situación relacionada a la afiliación a IAPOS de todos los bomberos voluntarios que están sin cobertura médica por incumplimiento de la Provincia. “Actualmente en toda Santa Fe existen una gran cantidad de bomberos voluntarios que no pueden acceder a la cobertura de IAPOS porque el Gobierno Provincial no realizó las contribuciones que le corresponden para que eso suceda”, comentó Enrico. Por tal motivo, a pesar de que se encuentren realizadas las afiliaciones, mediante la presentación de toda la documentación necesaria, las mismas no se han tornado operativas a raíz de esta deuda. “Es inadmisible que todos estos trabajadores que de manera voluntaria prestan un servicio, arriesgando su vida por nosotros y que además no fueron priorizados en el momento en que vacunaban al personal esencial, ahora no tengan la cobertura médica que les corresponde por una falta de pago correspondiente a la Provincia”, expresó Enrico. Es de suma necesidad que se regularice esta situación y que, en lo sucesivo, no se repita esta demora de parte del Gobierno Provincial en realizar dichas contribuciones, para así poder garantizar el acceso a la salud de los bomberos voluntarios santafesinos. “También solicito que el Gobierno de la Provincia se ponga al día con los cuarteles de Santa Fe a los cuales todavía se les adeudan cerca de 17 millones de pesos correspondientes al año 2019. Algunos han perdido las unidades en incendios y no pueden reponerlas por la falta de apoyo del Gobierno. Además, dicha deuda es en pesos mientras que la compra de insumos de equipamiento es en dólares. Creo que es inentendible que la Provincia, teniendo más de 77 mil millones de pesos depositados en cuentas bancarias, les deba a los bomberos voluntarios, con la importancia social que tienen", concluyó Enrico. Con información de Sur24.

El Litoral en en

Temas: