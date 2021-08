Línea Directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Defraudaciones electrónicas

UN LECTOR

"Estuve leyendo en la edición del sábado 24 acerca de las defraudaciones electrónicas, en Santa Fe. No voy a analizar el tema técnico porque no soy precisamente un entendido, pero opino lo siguiente: si el sistema bancario prácticamente nos ha obligado a bancarizarnos y a manejar el dinero electrónico, son los bancos los que tienen que hacerse responsables de estos delitos, de estas defraudaciones y estafas. Nos han llevado a este sistema sin preguntarnos si queríamos; pues entonces que se hagan cargo. La seguridad es responsabilidad de los bancos. De manera que yo creo que aquí la Justicia tendría que intervenir y hacerlos a los bancos absolutamente responsables de los dineros de sus clientes. A mí no me preguntaron si quería o no que mi sueldo se bancarice; pues bien, ya que me obligan, la seguridad es problema de la provincia, de los bancos, de quien sea, pero menos del usuario. Espero que las autoridades intervengan alguna vez con esto. Este país se ha convertido en invivible, porque todos los días hay algo nuevo para preocuparse y prevenirse. No se puede vivir así".

Reflexión

ERCILIO FERRI

"Un gobierno fundado en el principio de la beneficencia respecto al pueblo, de modo semejante a como un padre se comporta con sus hijos, es decir, un gobierno paternal, en el que los súbditos solo tienen que conducirse pasivamente, como si fueran niños que no pueden distinguir lo que verdaderamente le es provechoso o perjudicial, es el mayor despotismo. El fin del Estado no es bienestar y felicidad de los ciudadanos, ya que esto puede lograrse de mejor manera, incluso en el estado de naturaleza, o bajo un gobierno despótico. Sino la máxima coincidencia de la Constitución con los principios del derecho, que es a lo que nos obliga la razón por un imperativo categórico".

La actual situación

UN LECTOR

"Los argentinos estamos asistiendo a un espectáculo de impudicia, de falta de ética, de vergüenza, de historia, viendo cómo la dirigencia política tosquea y se desangra discutiendo los nombres de las personas que teóricamente nos van a representar. ¡No puede ser! Sumidos en la mayor de las crisis que tenemos. No solamente sanitaria, sino también económica, moral..., crisis de patriotismo. Y estos señores se dedican a gastar sus energías y nuestros sueldos, porque se los pagamos nosotros, a hacer campaña, pelearse, ponerse a discutir nombres, listas. Los mismos que llevaron durante 50, 60 años, desde el año 83 a la fecha, al país a la crisis, a la miseria, a la destrucción de la Nación son los que ahora pretenden hacerse los representantes nuestros. Vergüenza da. Cuánta traición a la patria, desde siempre. Han destruido este hermoso país".

Lenguaje inclusivo

UN LECTOR

"Quiero adherir a los dichos de una lectora, de la edición del 26/7, Marigel Beltramino, respecto de su postura en contra de ese seudoidioma que es el lenguaje inclusivo. Coincido que es la obra de un montón de trasnochados y que debe dejarse de utilizar. Oficialmente, las bases fundacionales de la República Argentina hablan del idioma castellano, el español. Pues bien, la Real Academia Española se encargó de tirar a la basura este seudoidioma inclusivo, de manera que no hay más nada que discutir. A los señores que nos gobiernan: ¡¡por favor!! paren con estas idioteces, que constituyen un entretenimiento de las burguesías seudoprogresistas. ¡Párenlo!, es una locura. Dedíquense a gobernar y a pensar en cosas serias, por favor, porque la patria los necesita".