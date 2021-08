Quiénes son los precandidatos de Santa Fe para el Senado Nacional

Bandera de largada

El presidente se mostró apadrinando la lista que integra Omar Perotti. Y pidió explícitamente que la confrontación "sea sólo de ideas". "No necesitamos que nos vengan a enseñar de ética", dijo Mirabella en alusión a Agustín Rossi. El gobernador acotó que "no tienen que seguir siempre los mismos". El ex ministro de Defensa pidió que Santa Fe "deje de mirarse el ombligo".