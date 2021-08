https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 02.08.2021 - Última actualización - 15:14

15:11

La experimentada nadadora cordobesa participó en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, y este martes hará su debut en Tokio.

Juegos Olímpicos Cecilia Biagioli: "Me gustaría mejorar la posición de Londres 2012" La experimentada nadadora cordobesa participó en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, y este martes hará su debut en Tokio. La experimentada nadadora cordobesa participó en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, y este martes hará su debut en Tokio.

La nadadora cordobesa Cecilia Biagoli, quien en Tokio disputará sus quintos Juegos Olímpicos, segundos en la prueba de aguas abiertas, fijó como meta superar su actuación de Londres 2012; se mostró "feliz" por haber sorteado múltiples contratiempos en la pandemia que, admitió, la "afectó emocionalmente y físicamente" y mostró su deseo de finalizar su extensa carrera deportiva "de la mejor forma" en Japón.

"Me gustaría mejorar la posición que quedé en Londres 2012. Voy a poner lo mejor para estar arriba en el pelotón y ¿por qué no soñar con una mejor posición? El trabajo duro siempre paga, es lo que aspiro y eso es lo que trataré de hacer", destacó Biagoli en declaraciones a Télam.

Biagioli, de 36 años y que competirá este martes, logró su clasificación a Tokio al finalizar séptima en el Preolímpico de Setúbal, Portugal, del mes pasado, que brindaba quince plazas, con un tiempo de 2h02m52/100.

La experimentada nadadora -que recibió el premio Konex en 2010 y 2020 y es entrenada por su hermano Claudio- se clasificó para sus quintos Juegos Olímpicos, luego de participar en Sydney 2000, Atenas 2004, Beijing 2008 y Londres 2012, en pileta y en aguas abiertas.

Biagoli quedó en Sydney 2000 en el puesto 26to en 800 metros libre; en Atenas 2004, 22da en 400 metros libre; en Beijing 2008 finalizó 34ta en 400 metros libre y 31ra en 800 metros libre. En Londres 2012, 16ta. en 800 metros libre y en aguas abiertas, 16ta.

- Clasificaste a tu quinto y último Juego Olímpico, ¿conforme con tu carrera?

- Tal vez suena raro decirlo pero estos Juegos de Tokio tienen un toque especial porque serán mis primeros como mamá. El tema de la pandemia realmente fue muy difícil. Me costó mucho volver a enfocarme en el objetivo, tomar ritmo después de tres meses y medio de no entrenar. Haber logrado la clasificación a Tokio fue muy especial. Lo veo como un cierre lindo para mi carrera. Todo tiene su etapa y estoy cerrando la mía en lo que se refiere al alto rendimiento.

- ¿Un Juego Olímpico se disfruta por su alto nivel de exigencia y preparación?

- Trataré de disfrutarlo lo mejor posible pero es difícil poder disfrutarlo porque uno siempre quiere dar lo mejor y estar arriba, entre las mejores del mundo. Esto requiere sacrificio, dedicación, entrenamiento duro, y todo eso hace difícil que se disfrute pero ya en la villa olímpica, previo a la competencia, uno después se enfoca y trata de disfrutar el momento. Y darse ese lugarcito para decir "guau, soy una afortunada de estar aquí, muchos lucharon y se quedaron en el camino". Tengo que valorar eso también. Soy una privilegiada de estar en la selección olímpica otra vez.

Foto: Télam

- ¿Qué buscarás en Tokio 2020?

- Me gustaría muchísimo mejorar la posición que quedé en Londres 2012. Vamos a trabajar duro, lo mejor posible, en estas semanas que quedan para el comienzo. Poner lo mejor para estar arriba en el pelotón y ¿por qué no soñar con una mejor posición? El trabajo duro siempre paga, es lo que aspiro y eso es lo que trato de hacer.

- Los de Japón serán tus segundos Juegos Olímpicos en aguas abiertas. ¿Qué reto te trazaste?

- Serán en otras circunstancias. El agua será más cálida. En Londres me tocó nadar en aguas frías y me costó adaptarme a eso. No me fue como esperaba. El agua fría me jugó una mala pasada y no lo pude sobrellevar. Ahora me tocará en una etapa distinta. La experiencia y madurez que tengo a la hora de competir trataré de sacarlas a flote. Intentaré disfrutar esta instancia y mejorar la posición de Londres. Va a ser difícil porque el nivel de nadadoras es muy bueno, son las mejores 25 que estarán disputando la mejor posición.

- En Japón habrá tres integrantes de tu familia en el equipo de natación. Tu hermano Claudio como entrenador; Romina en triatlón y vos. En tu caso, ¿Qué versión se verá?

- Espero que sea la mejor versión y así cerrar una etapa deportiva de la mejor manera. Espero encontrarme con esa Biagoli luchadora, que persevera y lucha por lo que quiere.

#Natación🏊#AguasAbiertas #10Años #UnDíaComoHoy la cordobesa Cecilia Biagioli🇦🇷 se ubicaba 5° en los 10km del Mundial de Shanghai🇨🇳

🏆A días de sumar su 5° Juego Olímpico, Biagioli se alzó en 2011 con el Olimpia de Plata y el Condor de Oro, que distingue a los atletas de Córdoba. pic.twitter.com/PtFz8PchYm — Olimpia Argentina (@olimpia_argenta) July 19, 2021

- ¿Cómo sobrellevaste la pandemia?, ¿en qué te afectó?

- Me afectó emocionalmente y físicamente también. De decir: "bueno, dejo todo acá, no me lanzo nuevamente a ese objetivo de cumplir el sueño de lograr el quinto juego. Dejar todo como estaba y empezar a buscar por otros rumbos para, obviamente, seguir fuera del deporte. Pero con el apoyo de la familia, de mi entrenador, de mis compañeros de equipo, pude volver a afianzarme y volver a creer y engancharme nuevamente en la búsqueda de la clasificación a los Juegos. Al comienzo me costó bastante. Nadar doble turno porque nos daban horarios bastante complicados para hacerlo, al menos para mi como mamá. Ir a nadar a las cuatro o cinco de la mañana era complicado. Se me hizo complicado atender las dos cosas y no descuidar ninguna. Estoy feliz de haber sobrellevado esos contratiempos y esa falta de motivación.

- ¿Cómo analizás las actualidad de tu especialidad y de la natación argentina. En qué momento está?

- El nivel argentino mejoró en los últimos tiempos. La natación del país tomó un empuje en los Juegos Panamericanos de Lima, donde tuvo una muy buena actuación. Anteriormente, en los de Toronto con Federico Gabrich. En estos con Santi Grassi, Julia Sebastián. Son nombres que siguen vigentes. Delfina Pignatello también. Son todos muy buenos. Esperemos que sigan creciendo. Me gustaría que en aguas abiertas, en mujeres, siga habiendo un recambio. En varones veo mucha más igualdad en el nivel y hay bastantes.

- ¿Qué harás después de los Juegos Olímpicos. Te dedicarás a algo vinculado a la natación?

- Ahora estoy enfocada en Tokio. Tengo varias propuestas y veremos a la vuelta. Veremos, también, como voy pausando mi vida deportiva porque tampoco es cuestión de dejar así de una porque el cuerpo está acostumbrado a un proceso de entrenamientos de varios años. Además, también es una cuestión emocional: una necesita ir dejando de a poco y no bruscamente. De acuerdo a eso iré viendo otros rumbos para disfrutar la natación y el deporte desde otra perspectiva.