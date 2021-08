Los Pumas 7s llegaron al país luciendo la medalla de bronce

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 02.08.2021

16:08

"Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar", fue el cántico del conjunto nacional en el aeropuerto de Ezeiza.

La Selección argentina de rugby seven, Los Pumas, arribó este lunes al país tras hacer historia y quedarse con la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la única presea que obtuvo hasta ahora una delegación nacional.

El equipo argentino consiguió la medalla al derrotar a Gran Bretaña por 17-12 y, luego de la habilitación del Ministerio de Salud para las delegaciones olímpicas, el plantel llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Tras pisar Argentina, los jugadores se mostraron alegres por el regreso y por la medalla conseguida en Tokio y al bajar del avión entonando el clásico cántico: "Soy argentino, es un sentimiento, no puedo parar".

El entrenador Santiago Gómez Cora dialogó con la prensa y habló acerca de la presea obtenida: "Es algo que se había propuesto, el dar por el equipo, el dar por el otro. El que no está, el que no pudo venir, dar por el de lado. Lo practicamos todos los días, no es algo que sale de un día para el otro".

"Me preguntaron: ´¿En el entretiempo qué les dijiste?´. No hay fórmulas mágicas, es trabajo, es generar un buen grupo. La verdad es que para formar un buen equipo necesitás de un buen grupo humano y acá tenés de sobra", aseveró Gómez Cora.

Además el entrenador de la Selección argentina de rugby seven manifestó: "Es una satisfacción enorme después de ocho años de tropezones. Siempre digo que son más caídas, pero hay que aprender. Hablamos siempre de curva de aprendizaje. De los errores, tratar de ver qué pasó, cómo solucionarlos".