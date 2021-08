https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 03.08.2021 - Última actualización - 19:28

19:24

Mientras se comenzaba a formar el grupo, una de sus integrantes recibió el relato de la joven que se convertiría en la primera denunciante de dos entrenadores de triatlón. "Nunca nos imaginamos que íbamos a destapar todo esto", señalan respecto de la causa que hasta el momento reúne 14 víctimas.

Pañuelos Amarillos En dos días, un grupo destapó la historia de abusos que conmocionó a Rincón Mientras se comenzaba a formar el grupo, una de sus integrantes recibió el relato de la joven que se convertiría en la primera denunciante de dos entrenadores de triatlón. "Nunca nos imaginamos que íbamos a destapar todo esto", señalan respecto de la causa que hasta el momento reúne 14 víctimas. Mientras se comenzaba a formar el grupo, una de sus integrantes recibió el relato de la joven que se convertiría en la primera denunciante de dos entrenadores de triatlón. "Nunca nos imaginamos que íbamos a destapar todo esto", señalan respecto de la causa que hasta el momento reúne 14 víctimas.

"Nunca nos imaginamos que íbamos a destapar todo esto" señala Nadia, una de las creadoras del espacio Pañuelos Amarillos Rincón, adonde se acercó la primera denunciante de los entrenadores de triatlón imputados por el abuso sexual de al menos 14 alumnos. Crearon el grupo porque "el día que lo necesitamos no lo tuvimos". A poco más de dos semanas de su formación, sus integrantes asesoran a víctimas de varios puntos de la provincia.

"Los niños no se tocan, las niñas no se tocan. La Justicia les está llegando! Estamos todas juntas! No nos callan más", anuncia uno de los primeros posteos del grupo, que nació de la urgencia de tener un espacio de contención libre de prejuicios, y lleno de empatía. "Vamos a estar cuando vos lo creas necesario, y siempre cuidándote!" destacan en su perfil de Facebook, que ya cuenta con más de 2.170 seguidores.

A la par de la creación de su página, entraron en contacto con la joven que se convertiría en la primera denunciante de los entrenadores Walter Sales Rubio y Sheila Arteriza. Cuando escucharon el relato de la chica, ella les mencionó que una amiga con la que concurría a las prácticas había sido testigo y también había pasado por una situación similar, con la excepción de que en su caso sólo fueron tocamientos. Desde Pañuelos Amarillos le hicieron ver que su testigo, también había sido víctima, y ante sus miedos la contuvieron y le aseguraron "que la gente le iba a creer".

El 19 de julio, a dos días de la creación del grupo como tal, la acompañaron a radicar la denuncia. Jamás se imaginaron que serían una pieza fundamental para destapar una historia de abusos y violencia que comenzó hace más de una década en su localidad, y que hasta el momento tiene a tres imputados y a una mujer con pedido de captura.

"Rincón está golpeado, es terrible lo que se está viviendo", aseguran, pero como lado positivo resaltan que la gente está reaccionando, de a poco se va derribando la falsa noción de que el abuso sexual infantil es algo lejano.

Contención y asesoramiento

Luego de recibir ayuda por parte del grupo Pañuelos Amarillos creado en Tucumán, y con la convicción de que "sabíamos que había más víctimas", formaron el grupo homónimo en Rincón con el objetivo de llegar a esas personas que, al igual que ellas, necesitaban apoyo.

A Daniela, Maky, Nadia, Micaela, Virginia, Jesica, Lucía y Claudia las unieron sus historias. Algunas de ellas fueron víctimas de abuso y a otras les tocó acompañarlas. Hoy brindan contención a muchos vecinos de Rincón, y asesoran a personas de Esperanza, Recreo y Rafaela.

"Este es nuestro estilo de vida ahora", dice Nadia. Entre todas están pendientes de los mensajes, que no paran de llegar. Escuchan las historias y averiguan qué es lo que se desea hacer. "Siempre, como prioridad, se le pregunta a las víctimas qué quieren hacer y cómo las podemos ayudar. A veces, todavía no están preparadas para denunciar", otras sí y "las acompañamos a la Comisaría de la Mujer y después a lo largo del proceso". Además, "derivamos a quién quiera a hablar al área de Género de la Municipalidad".

Actualmente, se encuentran organizando una charla en la que brindar mayor información y herramientas a quienes las contratan. Aspiran a seguir creciendo y ayudar a más personas, y ven en el futuro la posibilidad de conformar una fundación o una ONG.