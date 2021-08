Unión: la lista "Tate Campeón" se constituye como asociación civil

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se manifiestan como "una alternativa distinta" de cara a las próximas elecciones, en menos de un año. El referente político más importante es el Dr. Marcelo Martín, quien durante muchos años construyó un espacio importante en la propia AFA.

"Desde el inicio de nuestra actividad como Agrupación nos propusimos ciertas metas a cumplimentar, consolidar espacios de discusión, constituir equipos de trabajo destinados al diagnóstico, capacitación y formación, y el fin de elevar propuestas concretas al resto de los asociados y asociadas", comienza el comunicado.

"En ese derrotero hoy estamos dando forma a una nueva herramienta: la ASOCIACIÓN CIVIL TATE CAMPEÓN, un novedoso mecanismo de participación con todas las formalidades legalmente previstas y que de algún modo viene a subsanar este vacío estatutario, que solo asigna roles electorales a las agrupaciones. Convencidos de que la iniciativa va mucho más allá de un eventual acto electoral, es que la ponemos a disposición de las y los UNIONISTAS que con sentido de pertenencia, compromiso y responsabilidad quieran sumarse a esta particular experiencia. Nos seguimos preparando para el día en que los y las UNIONISTAS decidan adherir a una alternativa distinta encuentren en TATE CAMPEÓN la herramienta más idónea, con objetivos sostenibles, transparentes pero no menos ambiciosos.

"En este tiempo, donde intentamos construir modelos de gestión adaptables a los escenarios institucionales actuales y estructuras de conducción que se amolden a modificaciones venideras, fuimos manifestando de manera oportuna nuestra preocupación en distintos aspectos.

"En relación al ámbito futbolístico desde nuestro análisis puntualizamos la complejidad que resultaría cambiar cuerpo técnico y plantel de jugadores simultáneamente, lo que conllevaría diseños tácticos diferentes; la ausencia de Secretario Técnico que agravaría la situación vinculada a la toma de decisiones profesionales fundadas en el conocimiento; y la postergada incorporación del Coordinador de Inferiores que continuaría comprometiéndonos a futuro.

"Avanzado el torneo las estadísticas parecen darnos lamentablemente la razón por lo que esperamos puedan concretarse las correcciones necesarias que mejoren esta performance. Por el contrario, no quisiéramos dejar pasar la ocasión sin hacer mención de la enorme alegría que sentimos por estar disputando esta instancia definitiva en Básquet, cada triunfo es una noticia gratificante que nos llena de orgullo y satisfacción. No consideramos ser un grupo de iluminados, tampoco creemos en la improvisación, hallaremos el camino adecuado desde el trabajo, la experiencia y el aprendizaje constante. La realidad de nuestra INSTITUCIÓN debemos cambiarla entre los y las UNIONISTAS, de manera plural, abierta, convocante y con la humildad de continuar formándonos a diario en todas y cada una de las áreas deportivas y no deportivas de nuestro querido CLUB, por lo que invitamos a sumarse a pensar en un UNIÓN MAS GRANDE…como así también nos encontrarán a disposición desde donde tengamos que estar para colaborar, ni en las buenas y ni en las malas…”siempre”...", finaliza el comunicado de "Tate Campeón".