Los votantes deberán concurrir con protección en boca y nariz, y sus manos serán sanitizadas. Pero no se les tomará la temperatura con el argumento de "hacer prevalecer el derecho al voto", y ante la imposibilidad de asegurar que ese eventual síntoma corresponde a un caso de covid. Ya convocan a autoridades de mesa.

Entre candidatos y pandemia Elecciones 2021: con barbijos, pero sin termómetros

Docentes de toda la provincia comenzarán a recibir en las próximas horas los telegramas que ya ha despachado la Secretaría Electoral Nacional para quienes se vayan a desempeñar como autoridades de mesa en las elecciones primarias del 12 de setiembre.

En simultáneo, se ajustan detalles que implican aggiornar el acto eleccionario a la situación de pandemia que golpea al mundo. El Secretario Electoral de Santa Fe, Pablo Ayala, aseguró que "no habrá demasiadas diferencias" respectos de otras elecciones, pero sí se deberán garantizar una serie de medidas que hacen a lo estrictamente sanitario. "Una de las particularidades – comentó- es que el cuarto oscuro deberá permanecer con la puerta abierta. Las ventanas quedarán cerradas porque de lo contrario se volarían las boletas, de modo que la ventilación permanente se asegurará con la puerta abierta". Ésa será la situación para la instancia de la elección nacional, que implica el uso de listas sábanas y la exposición de todas las boletas sobre un escritorio del que escoge una el elector.

En cuanto a los electores, el funcionario adelantó que deberán concurrir con barbijos y una vez que llegan al lugar de votación, someterse a la sanitización o desinfección de manos. Sin embargo, no se tomará la temperatura. Ayala contó que no se prevé el uso de termómetros en la elección puesto que no se tendrían certezas de que la eventual medición por encima de los 37.5 grados del votante, sea atribuible a un síntoma por covid. "Lo que se ha resuelto, entonces, es que ante la duda, se haga prevalecer el derecho del ciudadano a sufragar", planteó. Frente a la controversia que la medida podría generar en momentos en los que se recomienda extremar los cuidados por las nuevas cepas, el secretario electoral reveló que se hará una fuerte campaña de concientización . "El mensaje a transmitir es que la persona que presente síntomas compatibles con covid en los días previos al de las elecciones, directamente no concurra a votar", explicó. Para ello, se habilitará la posibilidad de hacer un descargo en el que se justificará el no voto.

Más detalles

Como ya se ha anunciado, cada establecimiento habilitado como local de votación – en toda la provincia serán 1556- tendrá asignado un "facilitador sanitario". Será personal de Gendarmería, e ingresará a los locales cada 45 minutos para ventilar el cuarto de votación y procurar que los electores mantengan el distanciamiento social debido, mientras esperan en la respectiva fila para sufragar.

La mayoría de locales tendrá ocho mesas habilitadas; en algunos casos, donde la amplitud de las instalaciones lo permita, podrán ser entre diez y doce.

Autoridades

Respecto de las autoridades de mesa que se desempeñarán en los comicios, Ayala recordó que las que corresponden convocar a la provincia se desempeñarán como segundo auxiliar. Su área elevó un listado y fue la Secretaría Electoral Nacional la que remitió los telegramas. Dichas autoridades apuntadas por la provincia se desempeñarán en aquellas localidades en las que haya Paso para definir los candidatos que disputarán luego los cargos locales de concejales, jefes comunales e intendentes en algunas ciudades. Eso se dará en 92 localidades.

En todos los casos serán docentes en actividad, que hayan sido vacunados con las dos dosis; no deberán ser candidatos ni afiliados a partidos políticos. Son aproximadamente 6.652 auxiliares. El número se completa y eleva a ocho mil para las elecciones generales porque allí el comicio se realizará en todos los distritos.

"Los convocados son pura y exclusivamente docentes porque el 99% está vacunado con las dos dosis. Tuvimos que hacer algunos corrimientos porque como la vacunación es voluntaria, detectamos algunos casos en los que los docentes no se habían inoculado, así que hicimos los reemplazos pertinentes", explicó.

Las autoridades convocadas desde la provincia recibirán una remuneración idéntica a la que asignó Nación; 4 mil pesos más el refrigerio.