Toman más muestras en el sector del puerto de Santa Fe donde aparecieron aguas rojizas

El líquido desemboca en el Dique II a través de un desagüe pluvial y genera olores nauseabundos. Se esperan resultados del informe técnico.

Las aguas se tiñeron de rojo en el Dique II del Puerto Santa Fe y el olor en el ambiente es nauseabundo. Este llamativo cambió de color no se debe a floraciones de microorganismos que habitan este ecosistema (como por ejemplo cuando las cianobacterias afloran y queda el agua verde), sino que se debe a causas antrópicas por efluentes volcados a través de un desagüe pluvial y que desemboca en una de las cabeceras de la zona portuaria.

Durante la mañana de este miércoles se tomaron muestras del agua para analizarlas en laboratorio. Y hasta el momento no hay resultados del informe técnico que preparan entre Aguas Santafesinas (Assa), el Ministerio de Ambiente de la Provincia y la Municipalidad de Santa Fe, que determinará el responsable del volcamiento que generaría efectos negativos en el ambiente.

Desde Assa comunicaron a El Litoral que se trata de un desagüe pluvial que no corresponde a la empresa. “Estamos verificando de que no haya inconvenientes dentro de las instalaciones a cargo de Assa, redes de agua potable y cloacas, por fuera de eso no tenemos ninguna injerencia”, remarcaron y agregaron que este líquido no llega hasta la toma de agua Hernández, ya que está ubicada aguas arriba del puerto local.

El laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la UNL se acercó hasta el Dique II para tomar imágenes de la situación, pero al descartarse que se tratara de una floración de algas no registraron muestras.

Este medio intentó ponerse en contacto con la administración del Ente Portuario y funcionarios del Ministerio de Ambiente de la Provincia para informar cómo avanza la investigación, pero no tuvo respuestas hasta el momento.

