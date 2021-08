https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 04.08.2021 - Última actualización - 19:15

17:41

El mandatario provincial consideró que es fundamental contener la diseminación de la variante Delta y no descartó la aplicación de un pasaporte sanitario, pero luego de que se garantice a toda la población el acceso a la vacuna.

Situación epidemiológica Covid-19: para Perotti "cada mejora tiene que favorecer la presencialidad" El mandatario provincial consideró que es fundamental contener la diseminación de la variante Delta y no descartó la aplicación de un pasaporte sanitario, pero luego de que se garantice a toda la población el acceso a la vacuna. El mandatario provincial consideró que es fundamental contener la diseminación de la variante Delta y no descartó la aplicación de un pasaporte sanitario, pero luego de que se garantice a toda la población el acceso a la vacuna.

Agosto será el mes de las segundas dosis de vacunas Covid, la cantidad de casos se mantiene en una meseta alta y el estrés sanitario que representaba hace unos meses la altísima ocupación de camas críticas cedió apenas un poco. Sin embargo, la variante Delta del nuevo coronavirus sigue acechando (en realidad ya ingresó a la provincia pero aún no hay circulación comunitaria) y, bien lo saben todos los sectores, aún existen restricciones.

De todo este panorama habló el gobernador de Santa Fe Omar Perotti en ocasión de firmar convenios con el intendente Emilio Jatón para realizar obras en barrio Los Hornos.

"Los números han mejorado pero no podemos decir que son los que queremos. Tenemos por delante la acechanza de una cepa de alta contagiosidad y no queremos entrar descuidados. Tenemos que hacer los mayores esfuerzos en este momento donde el grueso de las actividades ha retomado como mínimo la posibilidad de hacerse", dijo el mandatario provincial.

En ese punto consideró que "cada mejora tiene que ser a favor de la presencialidad escolar: hemos ganado allí tiempos en más horas de clase en todos los niveles y queremos que pueda pasar en todas las localidades lo que ya ocurre en algunas, donde todos los alumnos puedan ir todos los días cumpliendo las pautas de distanciamiento".

- ¿Podemos imaginar una fecha para que las clases vuelvan a la presencialidad en forma total?-, preguntó El Litoral.

- A mi me gustaría (que fuera) mañana. Toda la mejora que se logra en disminución de casos la estamos volcando en el sistema educativo. En algunos lugares ya está la posibilidad de ir todos los días. Tener mayor cantidad de población vacunada nos da tranquilidad de saber que las escuelas cumplen los protocolos; a las escuelas asisten los alumnos y en ese momento con los docentes y los asistentes escolares hay un cumplimiento y un cuidado. La vida social después es la que no se alcanza a controlar si no tenemos el mayor nivel de vacunación también allí".

"Pero claramente nos preparamos para la presencialidad; la decisión de vacunar a todos los docentes con las dos dosis fue por una decisión de cuidar esa tarea", ejemplificó.

Y añadió: "La otra parte tuvo que ver con la forma de acondicionar las escuelas: el número de casos que se dio en la provincia fue tan importante que nos puso al límite de no tener camas y allí hubo que hacer un replanteo".

El gobernador asumió que "no fue lo deseable lo que se hizo el año pasado", cuando la presencialidad quedó en suspenso ante el incremento de casos. Y pidió a los padres "que nos ayuden a mirar el conjunto para saber que toda mejora tiene que ir a fortalecer la educación. Y que nos ayuden a terminar de convencer a los diputados que tienen 'durmiendo' un proyecto para llevar Internet a cada pueblo y a cada ciudad. Un año lleva ya ese proyecto. ¿Se imaginan cómo se hubiera enriquecido la instancia de virtualidad?", concluyó.

¿Pasaporte sanitario?

Consultado sobre la posibilidad de habilitar un pasaporte sanitario para las personas que hayan sido vacunadas contra el Covid, consideró que "es una de las medidas que vamos a implementar probablemente, pero primero tenemos que tener un grado de avance en la vacunación con lo cual se pueda exigir algo si estuvieron todas las oportunidades para estar vacunados".

En la provincia, "nos quedan muy pocos mayores de 18 años inscriptos para ser vacunados; seríamos injustos exigir ese carné a una persona que aún no recibió la vacuna". Sin embargo, "cuando todo ese proceso esté cumplimentado, sin dudas (se podrá pedir), Porque el que queda afuera es el que no ha querido vacunarse y nos está poniendo en riesgo a todos: puede tener la total libertad de no vacunarse, nosotros tendremos la total libertad de decir dónde se va o dónde no se va", anticipó.