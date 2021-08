Robo y destrozos en un comercio céntrico

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 05.08.2021

11:49

Se trata de Mabby Pro Makeup, ubicado en Lisandro de la Torre 2500. Delincuentes rompieron la puerta a patadas y sustrajeron un televisor Led.

Hace unos días El Litoral dio cuenta de la grave situación de inseguridad que atraviesan los comercios ubicados sobre la peatonal San Martín y sus alrededores, los que casi a diario son víctimas de robos y acciones vandálicas. Hubo un reclamo formal ante las autoridades de la Unidad Regional I y del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, nada ha cambiado.

Esta vez los "amigos de lo ajeno" golpearon en "Mabby pro Makeup", negocio dedicado al maquillaje que tiene su local en Lisandro de Torre al 2500, esto es, entre San Martín y 25 de Mayo.

En las cámaras de seguridad de la zona se observa como dos sujetos que se conducían en moto estacionan frente al comercio. Acto seguido arremeten a patadas contra la puerta del local hasta que logran destrozar el vidrio.

Luego, ya en el interior del negocio, provocan algunos daños y sustraen un televisor Led, en una faena que les demandó solo un minuto y medio. En las imágenes se puede observar cómo uno de los rufianes carga en sus brazos el televisor para finalmente huir junto a su compinche a bordo de la moto.

Otro detalle preocupante es que este siniestro ocurrió cerca de las 21,30 en momentos que en la zona había aun una importante circulación de vehículos y personas.

Sin ganas de nada

"La verdad es que este tipo de episodios te dejan sin ganas de nada. En marzo ya me robaron y ahora de nuevo. Uno ya quiere bajar los brazos. Es un montón de plata la que se pierde a manos de estos delincuentes. No solo por lo que me robaron. También tengo que pagar las reparaciones de todo lo que rompieron", dice con notable amargura Valera, la titular del comercio damnificado.

"Tuve que hacer todo de nuevo, porque no solo rompieron los vidrios sino que además me dañaron muebles. También tuve que llamar albañiles porque hay que reparar una pared, luego pintarla, la puerta rota, en fin... A raíz de todo eso el negocio estuvo tres días cerrados. Recién ayer a la tarde pude abrir un ratito. Pero es horrible como estamos viviendo", agregó.

Los delincuentes rompieron a patadas la puerta del local, sustrajeron un televisor Led y fugaron a bordo de una motocicleta.Foto: Gentileza

Amenaza constante

Más adelante la mujer explicó la sensación de "amenaza permanente" que pesa sobre todos los comerciantes debido a "personas extrañas" que deambulan de forma permanente por la zona céntrica.

"Ya estamos un poco hartos de tener que vivir con desconfianza y miedo", prosiguió. "Todos vemos como en esta zona hay individuos que 'pululan' todo el día observando los negocios. A veces se hace pasar por 'trapitos', y otras directamente están sin hacer nada. Ellos saben a qué hora abrís tu local, a qué hora cerrás. Si venís acompañado o solo; si tenés familia, si tenés algún vehículo, etc. Esta gente sabe todo... hacen un trabajo de ´inteligencia' tremendo".

"A los bares de la zona les piden comida. En los negocios piden dinero. Si no les das algo seguro que al tiempo sufrís un hecho en el local o aparecen los vehículos dañados. Es una extorsión, todo el mundo lo sabe y la policía no hace nada", sentenció.