"Soltar" canciones por la web

Este domingo, desde las 17, esta agrupación tanguera del nuevo siglo presentará “Soltar”, su tercer álbum. Será por streaming, desde su canal de YouTube. De la mano de Fran Borra, uno de sus referentes, El Litoral repasó los últimos años de andanzas del grupo, desde las giras europeas a la creación en aislamiento.

Este domingo desde las 17, Tangorra Orquesta Atípica presentará “Soltar”, su tercer álbum, por streaming. La formación integrada por Fran Borra (bajo y programaciones), Mikele Borra (bandoneón), Laura Vigoya Arango (voz), Cecilia Giles (violín), Agustín López (guitarra y arreglos) y Christian Perigo (piano) recorrerá el último material de la orquesta desde uno de los mas prestigiosos estudios de Argentina: Doctor F. El show podrá verse por el canal de YouTube de la agrupación, y el link se puede encontrar en la web www.tangorraorquesta.com.

El Litoral se contactó con Fran Borra (también conocido como Fran Bareth, durante sus años en la agrupación rosarina The Bareth Sessions, o Panchito para sus viejos conocidos del rock santafesino) para repasar los últimos años de actividad de la orquesta, las giras internacionales, el parate pandémico y un nuevo álbum que refleja el nuevo momento de Tangorra.

Expansión

-En 2019 grabaron “Vivo en el Facaff”. ¿Sintieron la necesidad de plasmar lo que sonaba la banda en ese momento?

-Vivo en Facaff fue un lindo desafío audiovisual, ya que generar un registro en medio de un festival en el que tocaban un promedio de tres o cuatro orquestas por noche... No era nada sencillo de plasmar, más allá del deseo. Contamos con la producción del gran Alejandro “Osi” Gutiérrez en la puesta en escena, y con toda la técnica que el Caff (Club Atlético Fernández Fierro) puso a nuestra disposición. Fue previo a la gira de presentación de “Tangópolis” y la idea hacer un registro vivo, sin edits, que muestre cómo suena el directo del proyecto. En la nueva era del registro casual de todo, poder tener ese material en buena calidad y que reviva esas noches de festivales, está bueno. Además, los videoclips de músicos haciendo playback no me seducen mucho en este momento.

-Después ampliaron la formación a sexteto, con una nueva voz y violín. ¿Cuáles fueron las necesidades?

-Crecer en muchos aspectos diría. La musicalidad que proponemos implica desarrollo armónico y melódico. Me gusta ver como fue creciendo de disco a disco nuestro desarrollo musical y personal. El tango es una cultura que desborda a la música y al baile. Tiene una serie de códigos y tiempos, que si no entrás y te empapás, la ves de afuera. Y musicalmente, el hecho de estar en contacto con obras muy serias, que te hacen realmente estudiar un instrumento, te va abriendo la cabeza hacia un mundo sonoro que no pueden abrazar sólo el fuelle, piano y maquinas. Se necesitaba de un mayor caudal sonoro y el violín que aporta desde hace ya tres años Cecilia Giles es eso, fuerza y sutileza en su justa medida. Y la voz está presente desde el primer momento en las composiciones de Tangorra. La particularidad que suma Laura Vigora Arango viene de la mano de una interpretación sentida hasta las lágrimas que cuesta no sentirte interpelado.

-Giraron por Europa ese mismo año, de la mano del Bailando Tour. ¿Cómo vivieron la experiencia, y qué tuvo de distinto con respecto a la gira anterior (Európolis Tour)?

-En primera instancia diría que girar por el exterior hace que uno tome realmente conciencia de cuan fuerte es nuestra música en el mundo. De que honor es llevar parte de la cultura que vivimos todos los días a un lado remoto del planeta. Y que encima se emocionen, te abracen y bailen tu música.

Creo que no existe ninguna sensación similar en la música que ver bailar a la gente abrazados tu música. Es imposible que no se te caiga una lagrima en un concierto o una milonga cuando se produce el silencio generoso de la pista de baile hacia el artista. Ver para creer. Quien haya estado en una milonga podrá entender de que hablo. El que no, se lo recomiendo.

Entonces cada Tour tiene sus particularidades: Tangópolis Tour era la presentación de un material terminado, con un show súper pensado. Dicho sea de paso el disco contó con la participación del gran Franco Luciani que ganó el Gardel al Mejor Álbum Orquesta/Grupo de Tango Instrumental. En cambio, Bailando Tour fue un poco los prolegómenos de “Soltar”, había material nuevo y cosas que fueron surgiendo del día a día que luego fueron teniendo mas forma. Lo que si te puedo decir es que es vital que el Tango siga girando por el exterior, porque es probablemente la expresión más universal de cultura argentina que tenemos.

Luces y sombras

-En 2020 pudieron presentarse en mercados de música, en algunos shows presenciales y por streaming. ¿Cómo fue afrontar ese año complicado?

-Arrancamos en la reapertura de Tecnópolis junto a las grandes orquestas del momento: Fernández Fierro, Quinteto Negro La Boca, Patricia Malanca, La Vidú, etc. Pero todo se volvió gris. Se detuvo el mundo aquí y allá... (risas). Pero se abrieron puertas y tiempos que no estaban en los planes de nadie. Por un lado, los mercados de música como Circulart Colombia y Arica Creativa Chile que tuvimos el gusto que participar, te conectan con una Latinoamérica distinta. la de la raíz, profunda, desigual. Pero que late, que se reinventa y que no baja los brazos. La música independiente es eso, levantarte cada día pensando en que hoy tenés que dar un poco más. sino se cae. Y el 2020 frente a la imposibilidad de todo, o generabas alguna sinergia con quien estaba disponible, o la quedaste. Mucha gente se vio abrumada, en una situación que no supo o pudo manejar. Por suerte en mi caso, tuve la mejor compañía para pasar el periodo más oscuro que nos toco vivir como sociedad toda, en términos sanitarios, claro.

-Aprovecharon para componer y producir el próximo álbum, “Soltar”, que se presentará en vivo en septiembre. ¿Cómo fue la dinámica para componerlo y grabarlo, y qué lo caracteriza con respecto a la discografía anterior del grupo?

-Sí. Es un poco esta dicotomía de la que hablamos. Guardados pero componiendo. Y “Soltar” fue mi máximo desafío. Es el disco que hice que más me representa. Yo tengo una historia muy particular con el tango. Vengo de abuelos ultra tangueros, pero que me di cuenta o supe de grande. No es que me crié con el 2x4. Nada que ver. Sigo escuchando el mismo rock & pop que hace 30 años. Pero el tango, primero me amigó con el español, me atravesó su poesía, me dio un lugar y la posibilidad de entender como late una ciudad. En la distancia anida la Patria a veces. O eso me pasó a mí. Y la verdad no lo cambio por nada. Soltar para hacer soltar...

Hoy se habla de estéticas dentro del tango. No de géneros. De Tango Nuevo, Electro Tango, Tango Electrónico, Nuevo Tango, y muchas más. Yo lo que te puedo decir es que nuestro último disco es orgánico. Que están presentes las músicas que cada músico trae consigo. Sus historias. Nuestros deseos y miedos. No hubo una apropiación, a veces mal utilizada esta palabra. Acá hay estudio, respeto y pasión por el tango.

Además del sexteto, participaron mi gran amigo Pato Nieto en la producción de baterías desde su estudio en San Bernardo, y los talentosos Adriano de Vita en bandoneón y Juan Pablo Arcángeli en contrabajo. En la composición y arreglos de las canciones, además del genio de Mikele Borra, se sumaron con mucho labor Agustín López y Christian Perigo.

El 25 de septiembre, si la situación acompaña, lo vamos a presentar completo y vamos a sumar canciones de los otros discos. Seguro nos acompañaran amigos y d invitados, y de alguna manera vamos a festejar los 10 años de Tangorra que nos quedó pendiente. Será en nuestra casa prestada que es el Caff, templo del tango porteño independiente que es donde también hacemos nuestra milonga: La Neolonga. No me va a quedar otra que tener que ir (risas).

Audiovisuales

-Este sábado será el turno de mostrarlo por streaming, en una sesión desde el estudio Doctor F. ¿Cuál será la propuesta para este show?

-Manija modo On. Excitados y bulliciosos, señoras y señores. Con muchas ganas de que pase ya. Venimos ensayando y preproduciendo el streaming desde hace meses. Va en vivo, directo y al pecho. “No edit, Ah re...”. Es la mejor forma de volver a arrancar. Y será desde uno de los estudios más pro de Buenos Aires, Doctor F. A tres cámaras, con un lindo entorno y un sonido de la mas alta calidad. Recomiendo a quien no pueda verlo conectado a un sistema de sonido más o menos bueno, que lo escuche con auriculares. Van a flashear... Esta semana estuve haciendo las pruebas y armando la sección de Pro Tools y suena un caño. Tienen una de las últimas consolas analógicas en súper buen estado funcionando a la perfección.

Vamos a tocar “Soltar” completo, va a haber invitados, y se van a sumar unas sorpresas en la lista de canciones. Será un placer poder leer sus comentarios “ao vivo”. Ojalá que buenos eehh (risas). Una hora reloj de todo nuestro amor.

Fran Borra está cumpliendo 30 años en la música, que incluyen la adolescencia en Heroica/Heroína y Cardumen, y su reconocimiento con The Bareth Sessions.Foto: Gentileza producción

Unos añitos

Cuenta Fran: “Este años se cumplen, duro decirlo, 30 años de tablas. Con 13 años encaramos Heroína: mamita, que nombre (risas). Que divertido. El descaro adolescente hecho música. Pero con escuela. Algo increíble. Mira que loco... la canción emblema de Heroica o Heroína como quieras, se llamaba ‘Amor es Amor’, uno de los eslóganes que la comunidad LGBTQ+ enuncia su visilibilización de la problemática de genero. Y por otro lado con Cardumen escribí, ‘Soy lo que soy, soy lo que ves aquí’, que también va para el mismo lado. Nada, me alegra saber que siempre pensé en esta dirección. Sin saberlo, sin proponérmelo estar donde estoy. Ser quien soy”.

Y agrega: “En 2023 se cumplen 20 años del disco ‘Gelatin World’ de The Bareth Sessions. Disco hermoso que me ayudó a editar quien fue mi padrino musical y sigue siendo mi querido amigo, César Andino. El fue quien confió en mi desde muy chico. Cuando armamos la sala de ensayo de calle 1° de Mayo... y luego editó ese hermoso disco con su sello Discos del Silencio en 2003. Un disco que no le pasa el tiempo, que suena como si lo hubiéramos grabado ayer… Un disco que inspiró muchas músicas. Pero para eso falta. Paso a paso...”.