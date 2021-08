https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 08.08.2021 - Última actualización - 11:32

11:00

El fútbol de la Liga de Rosario volvió ayer con inferiores e infantiles y hoy, a las 16, lo harán con las primeras, reservas y fútbol femenino. En todos los casos se jugará con la cantidad de público que se estableció en el inicio de la competencia. La Santafesina irá por el mismo camino para reiniciar el torneo el próximo sábado.

Ligas Regionales La Rosarina se puso en marcha y la Santafesina va por el mismo camino El fútbol de la Liga de Rosario volvió ayer con inferiores e infantiles y hoy, a las 16, lo harán con las primeras, reservas y fútbol femenino. En todos los casos se jugará con la cantidad de público que se estableció en el inicio de la competencia. La Santafesina irá por el mismo camino para reiniciar el torneo el próximo sábado. El fútbol de la Liga de Rosario volvió ayer con inferiores e infantiles y hoy, a las 16, lo harán con las primeras, reservas y fútbol femenino. En todos los casos se jugará con la cantidad de público que se estableció en el inicio de la competencia. La Santafesina irá por el mismo camino para reiniciar el torneo el próximo sábado.

La Asociación Rosarina de Fútbol reinicia las competencias. La actividad comenzó éste sábado con los infantiles e inferiores. Hoy será el turno de las primeras y el fútbol femenino.

Después de casi 4 meses la Asociación Rosarina de Fútbol vuelve con todas las actividades en los respectivos torneos oficiales, desde las categorías infantiles, inferiores, primera división y torneo femenino. El reinicio se dio este sábado con las divisiones menores. Hoy se disputarán los certámenes de las máximas categorías con el Gobernador Molinas, Copa Santiago Pinasco, Copa Mariano Reyna y las tres zonas del fútbol femenino.

La Rosarina será la primera liga de la provincia de Santa Fe en reiniciar todos los torneos oficiales con los protocolos correspondientes que fueron aprobados en su momento y están vigentes.

"Está todo dado para que todas las competencias den el puntapié en todas sus categorías. No hay marcha atrás, la decisión está tomada y tengo el apoyo de todos los clubes que conforman la liga más importante del interior del país", confió el presidente Mario Giammaría en virtud del reinicio de todo el fútbol local que está programado para disputarse durante el fin de semana.

Además el titular de la liga rosarina también se refirió a la expectativa en toda la gran familia de la asociación. "Estamos con mucha expectativa de que el fútbol local arranque en todos los frentes. En ese contexto los clubes son los más necesitados, han sufrido robos y destrozos. Esa es la otra pandemia que tienen las instituciones actualmente y la siguen padeciendo. Por eso decidimos darle para adelante y comenzar con todas las actividades", enfatizó el titular de la Rosarina.

En el reinicio de los campeonatos de 1° división, Gobernador Molinas, Pinasco y Mariano Reyna, se seguirán jugando como se habían programado al principio de la temporada 2021, a una sola rueda. Después, la etapa final se disputará con otro formato donde se respetarán los dos ascensos al Molinas y Pinasco y los descensos a la B y C.

La decisión está tomada, la Rosarina con más de 35 mil deportistas puso primera en todas sus competencias oficiales desde desde ayer con el baby fútbol y las divisiones inferiores. Hoy es el turno de las primeras, reservas y femenino.

En la Santafesina

Tal como anticipara El Litoral, desde la casa madre del fútbol local, su titular Gustavo Pueyo no escondió también su decepción: "Este fin de semana era la gran ilusión de poder arrancar a juntar un poquito de dinero. Pido un poco de consideración porque los clubes se están muriendo. Los clubes van a desaparecer, no aguantan más, están al límite. Estamos hablando de un número limitado de personas, en la Liga Santafesina no tuvimos casos, se cumplieron todos los protocolos" argumentó, recordando las siete fechas que se disputaron a principio de año sin inconvenientes.

"Estos días vamos a reunirnos con los dirigentes para ver qué decisión se toma. De todos modos, se va a tratar de llegar al Gobierno para ver la posibilidad de que nos habiliten el público como una cuestión de sentido común" agregó.

En cuanto a los pasos a seguir, Pueyo explicó que están en constante diálogo entre los clubes de la Santafesina, y que hay otras ligas, como la Rosarina y la Paivense, que tomaron la determinación de comenzar igual. "Este fin de semana va a ser de charlas con los dirigentes y los clubes para intentar juntarnos lunes o martes a ver qué decisión se toma; pero sin público no vamos a poder arrancar lamentablemente. Los clubes están esperando que se habilite el público, y también que haya jornada de Inferiores, para poder juntar unos pesos. Me parece totalmente una falta de sentido común no habilitar el público, aunque sea de forma limitada en las ligas del interior" esgrimió el titular de la Liga.

Por otra parte, la que comenzó a competir en Santa Fe es la categoría Senior. No obstante, esta división no depende de la venta de entradas para costear sus gastos. Pueyo explicó que es una categoría que no maneja público, y que son los mismos jugadores quienes costean todos los gastos.