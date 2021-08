El nivel superior se encamina a un segundo cuatrimestre mixto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las universidades comienzan con un regreso gradual a la presencialidad, con aforo reducido y en materias específicas, pero se mantendrá la modalidad virtual para una buena parte de las carreras. Los terciarios fueron habilitados con cuatro modalidades.

A partir de esta semana, el nivel superior comienza a dejar atrás los turnos de exámenes y retoma el cursado. Atendiendo a las mejoras sanitarias, el segundo cuatrimestre será mixto, con presencialidad en algunas facultades y virtual en otras, dependiendo de consideraciones pedagógicas y de infraestructura en cada caso. Los institutos terciarios podrán optar entre cuatro modalidades para regresar gradualmente a las aulas.

La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Santa Fe informó que las actividades académicas continuarán desarrollándose casi en su totalidad de manera virtual. En tanto que el trabajo administrativo y de gestión retomó de forma presencial por burbujas y bajo las modalidades establecidas antes del receso.

"Un 50% de nuestros estudiantes son de localidades del interior de Santa Fe, muchos de Entre Ríos y otros tantos de Córdoba, Corrientes y, en menor medida, Chaco. Por esa razón, se decidió seguir con el esquema a distancia y así dar mayor previsibilidad", explicaron desde UTN.

De todas formas, algunos podrán asistir de manera presencial a las instalaciones de la institución ubicada en la costanera de la capital provincial. "Por el momento, el Comité de Crisis habilitó clases en grupos reducidos y con protocolos para cátedras que sí o sí necesitan de las actividades prácticas", informaron.

Por su parte, la Universidad Católica de Santa Fe anunció que incrementará la actividad presencial en todos los niveles educativos para las sedes Santa Fe, Reconquista, Rosario y Rafaela, en la medida que la situación sanitaria lo permita.

"El Consejo Superior resolvió en su última reunión el regreso gradual, sistemático y cuidado de las clases presenciales, a partir del martes 17 de agosto, atendiendo siempre a las particularidades de cada Facultad, dando prioridad a los estudiantes de 1° y 2° año y a los talleres", indicaron en la UCSF.

Asimismo, recordaron que, en virtud de los protocolos sanitarios vigentes, se deberá asistir con barbijo, respetando la distancia y que las aulas se utilizarán de forma reducida. "Si la situación sanitaria continúa mejorando y las disposiciones vigentes lo permiten, a partir del mes de septiembre se incrementará la presencialidad a todos los años, reduciendo la modalidad virtual en cada una de las cátedras", señalaron.

En tanto, desde la Universidad Siglo 21 destacaron las modalidades de virtualidad implementadas que permite sostener con éxito más de 50 carreras online y facilita a los estudiantes cursar desde sus casas, sin tener que trasladarse ni alquilar en la ciudad.

Una estrategia es la Educación Distribuida Home (100% virtual) y, por otro lado, la Educación Distribuida, con asistencia a teleclases una vez por semana en el Centro de Aprendizaje Universitario local. "El regreso se desarrollará según lo dispuesto por la Universidad y las resoluciones de la provincia. Esta semana comenzamos con las primeras actividades de cursado. Y desde el 23 de agosto al 4 de septiembre tendremos los primeros exámenes de este cuatrimestre. Para quienes rinden de forma virtual, el período se extenderá durante dos semanas más", desde el CAU Santa Fe.

Mientras que en el Instituto de Estudios Superiores de Santa Fe la vuelta de los estudiantes se dará de manera mixta, manteniendo el cursado virtual pero con menor carga horaria.

"Cumpliendo con todos los protocolos, el 9 de agosto comenzaremos con esta modalidad. Todos los espacios contarán con el equipo necesario para poder dar la clase en simultáneo para aquellos alumnos que, por distintas circunstancias, no puedan asistir. De todos modos, el objetivo es incrementar poco a poco la presencialidad total en las 7 carreras del Instituto", comentó Luis Coudannes, coordinador de la carrera de Periodismo Integral y Deportivo del IES.

El caso de UNL

La Universidad Nacional del Litoral confirmó que implementará un modelo de cursado híbrido luego del receso invernal. "Nos preparamos para una nueva etapa de cursado con presencialidad, que ya comenzó en los demás niveles con más horas en el aula, cuidando todos los espacios y cumpliendo con los protocolos. Será progresivo, continuaremos con la modalidad híbrida en todas las carreras porque debemos considerar a quienes tengan patologías previas o cuestiones de salud mental", explicó el rector de la UNL, Enrique Mammarella.

La prioridad estará dada por cada unidad académica "Ellas definirán qué cursado es más necesario para el modelo pedagógico. Algunas carreras requieren un refuerzo al principio y otras hacia el final. Pero hay experiencias que necesitan obligadamente la presencialidad, por ejemplo Medicina, Bioquímica, Ingenierías, Arquitectura, Ciencias Agrarias y Veterinaria; o también la escuela de agricultura, ganadería y granja donde los chicos están en contacto directo con lo que estudian y hasta se hospedan durante toda la semana ahí", señaló Mammarella.

Además, agregó que "vamos a hacer un esfuerzo presupuestario extraordinario para incrementar la partida de bienestar estudiantil reforzando los programas de residencia y comedor universitario, para que no sea un limitante la vuelta a la presencialidad en quienes dejaron de residir en Santa Fe".

En ese sentido, el rector de UNL indicó que "estamos trabajando junto al gobierno provincial para lograr tener un rondín estudiantil gratuito que permita asegurar la logística de ingreso con el distanciamiento y los protocolos necesarios".

4 alternativas para terciarios

El ministerio de Educación provincial formalizó cuatro alternativas para el regreso a la presencialidad por las que podrá optar cada instituto superior del sistema educativo santafesino, que involucra cerca de 69.000 estudiantes en 180 establecimientos.

La opción más básica es aquella que supone empezar con prácticas profesionalizantes y docentes, en las organizaciones asociadas para las tecnicaturas y en las escuelas asociadas para los profesorados.

La segunda implica que a estas prácticas se le agregue el cursado de las unidades curriculares en el último año de la carrera.

La tercera opción incluye la presencialidad planteada en las alternativas anteriores (prácticas docentes, prácticas profesionalizantes, último año de la carrera) y se le agrega las unidades curriculares del segundo año de la carrera.

Y la última es presencialidad o bimodalidad en todas las unidades curriculares de la carrera.

¿Pasaporte sanitario?

A raíz de las iniciativas que empiezan a instrumentarse sobre el ingreso y permanencia en ciertos lugares, el rector de la UNL desestimó que se baraje la posibilidad de pedir documentación que respalde la vacunación para poder entrar o no a la universidad. "No va a ser un requisito de ingreso. Sería imposible pararnos en la puerta a pedir documentación. Hablamos de que en la UNL tenemos 50 mil estudiantes, sumado a docentes y no docentes. Estamos buscando las instancias para resolver esos casos particulares. Quien no se quiere vacunar está en su derecho, pero debe avisarnos para contemplar la circunstancia y no poner en riesgo a los demás. Le hemos pedido a los gremios y a las agrupaciones estudiantiles que nos ayuden a concientizar sobre la importancia de la vacunación", explicó Mammarella.

50% de jóvenes vacunados

Según un relevamiento interno de UNL, la mitad de estudiantes respondieron que tienen el esquema de inmunización completo. Los docentes universitarios es otro grupo con demoras en segundas dosis. "Tenemos esperanzas que con el correr de los días el número sea mayor", indicó Mammarella.