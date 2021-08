https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 11.08.2021 - Última actualización - 11:00

10:58

El Dr. Jorge Geffner, médico e investigador, evaluó que cuando la población mayor de 50 años haya completado el esquema de dos dosis habrá un escenario de "mayor tranquilidad".

Coronavirus Variante Delta: un experto recomienda ser "precavidos" con nuevas flexibilizaciones El Dr. Jorge Geffner, médico e investigador, evaluó que cuando la población mayor de 50 años haya completado el esquema de dos dosis habrá un escenario de "mayor tranquilidad". El Dr. Jorge Geffner, médico e investigador, evaluó que cuando la población mayor de 50 años haya completado el esquema de dos dosis habrá un escenario de "mayor tranquilidad".

Como en el resto del país, en Santa Fe se observa en los últimos días un descenso en el número de contagios y de internaciones por Covid-19. Sin embargo, la variante Delta y su inminente circulación comunitaria supone un nuevo desafío al sistema de salud. En este marco la pregunta de millón es si conviene disponer nuevas aperturas de actividades que se mantienen por el momento con restricciones.

Para responder a este interrogante, Arriba Santa Fe (que se emite por C&D Litoral) entrevistó a Jorge Geffner, especialista en Inmunología e investigador del Conicet, quien reconoció que "hoy estamos en una situación bastante mejor de la de dos meses atrás cuando fue el pico de esta segunda ola que fue terrible en el país. Pero tenemos en ciernes la amenaza de la circulación comunitaria de la variante Delta que tiene dos características: es muchísimo más contagiosa que todas las variantes anteriores y replantea el esquema de vacunación porque para tener un buen mecanismo de protección necesita que ésta sea completa. Y la Argentina avanzó mucho en la vacunación pero tiene mucha gente que está esperando la segunda dosis".

En este contexto, se mostró "precavido" y "conservador" frente a las nuevas flexibilizaciones "hasta que avancemos un mes, mes y medio con los esquemas de dos dosis". "Una vez que la población mayor de 50 años tenga las dos dosis tendremos un escenario de mayor tranquilidad. Hasta tanto flexibilizaría menos de lo que se está haciendo", evaluó Geffner, en referencia también a la situación de Ciudad de Buenos Aires donde ya no hay burbujas en el sistema educativo. Sobre ese tema en particular consideró que "todos estamos de acuerdo con la presencialidad, pero si esa presencialidad hay que pautarla y no tiene que ser completa, deberá ser así hasta que pueda avanzar el programa de vacunación".

Por qué combinar vacunas

Consultado sobre la efectividad de la combinación de vacunas, la respuesta fue "categóricamente si". "Incluso puede ser un poquito superior al esquema que llamamos homólogo que es primer y segundo componente de Sputnik V. Si a la gente se la convoca para recibir segunda dosis de AstraZeneca o Moderna (para combinar con Sputnik) diría que no lo dude porque tanto en seguridad como en inmunogenicidad los resultados que vimos son muy buenos. La vacunación heteróloga anda muy bien y se está probando en otras latitudes del mundo".

En cuanto a la posibilidad de requerir una tercera dosis, evaluó que se están siguiendo los niveles de anticuerpos que denotan el parámetro de eficacia y quienes están vacunados con dos dosis están protegidos frente a la variante Delta. "Pero tendríamos que pensar en un refuerzo a los 9 o 10 meses de haber completado el esquema"; sin embargo, "no es donde hay que poner la energía hoy por hoy. Hoy hay que ponerla en completar las dos dosis".