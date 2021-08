Vranicich respondió a Sain: "la Auditoría investiga con objetividad"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La funcionaria advirtió que "es intolerable" que se transmita información de una causa judicial, por fuera de esa investigación. El ex ministro de Seguridad había dicho que la imputación a una de sus funcionarias de confianza en el OI era una "represalia" por incomodar con su trabajo a sectores de poder. El testimonio de un empleado del Ministerio fue clave para avanzar en el proceso.

María Cecilia Vranicich defendió la "objetividad" de la pesquisa administrativa que está llevando adelante su repartición en el Organismo de Investigación. La auditora del Ministerio Público de la Acusación respondió así al ex ministro de Seguridad, Marcelo , quien dijo que la imputación sobre una de sus funcionarias de confianza por transmitirle información indebidamente, era "una represalia" contra la mujer por haber incomodado con su trabajo a sectores de poder. Tras retirarse de la reunión que mantuvo este martes con los integrantes de la Comisión Bicameral de Acuerdo, se explayó sobre el contenido del informe de 600 fojas que había entregado la semana pasada en sobre cerrado, y advirtió que es "intolerable" que se transmita información de causas judiciales por fuera de esos expedientes. Eso es lo que se intenta probar en el proceso disciplinario que conduce; que la Jefa de Inteligencia de la Zona Sur del OI, , transmitía indebidamente datos procedentes de investigaciones judiciales a Saín, mientras éste se desempeñaba como ministro de Seguridad.

- ¿Qué contiene el sobre que entregó a los integrantes de la Comisión de Acuerdo?

- Ese sobre contiene una copia del acta de una imputación que en el marco de una investigación disciplinaria que se está llevando a cabo en la Auditoría, tenía cierta relación con el ex ministro de Seguridad. La Auditoría no tiene incumbencia con respecto a ello ( pero sí la Comisión de Acuerdo); por eso a partir de esa mención, pusimos en conocimiento del informe a los legisladores, en función de lo que estipula la legislación vigente. Además, entregamos copia de la resolución de donde se decide abrir la investigación disciplinaria sobre una funcionaria ( , Jefa de Inteligencia Zona Sur del OI), aclarando siempre que hemos concluido la etapa de . Ésa es una instancia en la que se efectúan medidas preliminares, y ahora tenemos que transitar la etapa disciplinaria donde la funcionaria tiene derecho a aportar su relato, ejercer su defensa y hasta a aportar pruebas.

- ¿Cuál es la falta que se le imputa a ? ¿Cuál es la falta que habría cometido?

- La falta, sin entrar en detalle y en general, es haber utilizado recursos e información desde el OI, y haber transmitido determinados datos de modo indebido con fines ajenos a los institucionales.

- ¿Le transmitía esa información a Marcelo Saín, que en ese momento se desempeñaba como ministro de Seguridad de la provincia?

- Existen indicios de eso pero insisto, hay que transitar ahora la etapa disciplinaria, específica, para evidenciar todo esto.

- ¿Era información selectiva; procedía de escuchas legales o ilegales?

- Eso creo que es importante aclararlo porque hay alguna información que circuló… En el marco de la investigación de la auditoría no hay investigaciones ilegales; sí, insisto, tal vez una transmisión de información que surge y proviene de un origen legal, pero donde el uso y la transmisión de esa información esta Auditoría lo encuentra indebido.

- ¿Qué sanciones podrían caberle a si esto se comprueba?

- Son faltas graves; las faltas graves pueden tener una sanción de suspensión de hasta 180 días e incluso la remoción del cargo. Cabe aclarar que la Auditoría es el órgano que investiga y acusa. Esto, eventualmente, de llegar a la instancia de la sanción, será un Tribunal de Disciplina el que intervenga dentro del MPA.

- ¿Es correcto o frecuente que se intercambien información los actores de los diferentes poderes? ¿Puede justificarse eso desde una actitud supuestamente ?

- Hay relaciones dentro del marco que son naturales y que no tenemos que asustarnos porque existan entre los diferentes poderes, porque son necesarias. Lo que no es tolerable es que información que proviene de investigaciones judiciales penales sea utilizada o al menos transmitida, que es lo que nosotros estamos observando, por fuera de la institución que es el MPA o por fuera de una investigación penal.

- ¿Esa información que se transmitía tenia un denominador común? ¿Aludía a alguna persona en particular, siempre, o era variable?

- Allí no quisiera avanzar porque estaríamos invadiendo la reserva que se necesita en el marco de la investigación. Además hay una cuestión de intimidad de las personas que se debe respetar pero sí, puntualmente, hay mensajes que fueron transmitidos y que tienen cierto vínculo o relación en particular.

- ¿Ha hecho hasta aquí algún descargo?

- Ella ha sido notificada de la imputación de los hechos la semana pasada. A partir de allí, tiene derecho a dar su punto de vista de los hechos y ejercer su defensa. La Auditoría está abierta a producir la prueba que sea pertinente. Esto concluirá en una decisión que tomará este órgano definiendo el archivo, o la formulación de cargos y solicitud de eventual sanción, en caso de que puedan probarse los hechos. Lo mismo, llegada esa instancia, se evaluará si corresponde ampliar responsabilidades o formular algún tipo de reproche penal. Mientras tanto sigue en el cargo.

- Marcelo Sain dijo que esta investigación era una represalia contra Cotichini. ¿Qué opina?

- La auditoría es un órgano de control interno del MPA. Y toda información o anoticiamiento que llega a la auditoría es investigado e indagado con objetividad. Más allá de eso, la auditoría no puede hacer ningún tipo de valoración. Quiero aclarar también que no hubo en ningún momento una denuncia concreta con respecto a alguna intervención ilegal o escucha ilegal. Sí hubo a mitad de camino, ya avanzada la admisibilidad, más precisamente el 11 de junio, una declaración testimonial de un empleado del Ministerio de Seguridad que prestaba funciones en el OI. Y es él quien aporta principalmente los elementos con los que la Auditoría avanza. Insisto, la Auditoría hace su trabajo con objetividad. No puedo responder por las lecturas que cada uno haga después sobre eso.