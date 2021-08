El ministro Taiana promedió continuar con "el reequipamiento y modernización de las Fuerzas Armadas"

Dilema en la secundaria

El caso de la empresa que no consiguió contratar empleados con estudios obligatorios completos evidenció una problemática que afecta al país. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación explicó algunos motivos: los estudiantes de bajos ingresos no logran terminar la escuela, mientras que a los de sectores medio y altos no los motivan las ofertas laborales locales.