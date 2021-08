https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Reapertura de paritarias

Universitarios reclaman una nueva pauta salarial para ganarle a la inflación

El ministro Nicolás Trotta se reunió con docentes y no docentes del nivel superior. Los sindicatos reclaman una actualización de al menos un 45 por ciento. El compromiso del gobierno es que los sueldos no se queden atrás.

Crédito: Twitter Nicolás Trotta

El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, mantuvo este jueves un encuentro con los sindicatos docentes y no docentes universitarios tras la decisión de adelantar la revisión acordada para septiembre con el objetivo de analizar la situación y avanzar en un acuerdo salarial. "Hoy mantuvimos un encuentro con los sindicatos docentes y no docentes universitarios tras la decisión de adelantar la revisión acordada para septiembre", publicó el ministro en su cuenta en la red social Twitter tras finalizar la reunión para "analizar la situación y avanzar luego en determinar el mejor acuerdo", tal como definieron luego fuentes cercanas a la cartera. Hoy mantuvimos un encuentro con los sindicatos docentes y no docentes universitarios tras la decisión de adelantar la revisión acordada para septiembre. pic.twitter.com/7hQL6qEeny — Nicolás Trotta (@trottanico) August 12, 2021 La Conadu Histórica reclama un aumento salarial del 45 por ciento, en el inicio de la reunión paritaria celebrada hoy entre los sindicatos que representan a los docentes universitarios y el Ministerio de Educación, según adelantó antes de comenzar el encuentro el secretario general del gremio, Luis Tiscornia, quien aseguró que el objetivo de la organización en las negociaciones será que los haberes "superen a la inflación". "Confirmamos nuestra participación hoy en la reunión del inicio de la paritaria", había dicho temprano Tiscornia, quién agregó que "la expectativa es que se logre lo que se está diciendo y es que los salarios estén por arriba de la inflación". "Por eso, vamos a plantear un incremento del 45 por ciento y creemos que todos los gremios habrán lo mismo", había afirmado Tiscornia en declaraciones a Télam. El dirigente sindical explicó que para alcanzar ese monto, la Conadu Histórica propondrán que para el mes de septiembre, "el incremento salarial llegue al 35 por ciento", y en diciembre se cubran "los defasajes de la inflación con una cláusula gatillo". La reunión por la reapertura de la paritaria de la docencia universitaria y preuniversitaria, había comenzado a las 11 de forma virtual, con participación de representantes de las cinco centrales gremiales de docentes universitarios (Conadu, Conadu Histórica, Fedun, Ctera y UDA) y la federación de trabajadores no docentes (Fatun). En un comunicado oficial difundido por Fedun ratificó el pedido del 45 por ciento de aumento, al que se llegaría "subiendo un 10 por ciento el acuerdo en curso para equiparar la inflación". A su vez, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, dijo también esta mañana antes del inicio de la reunión, en declaraciones formuladas a El Destape Radio, que un aumento del "45 a 50 por ciento" en el salario de los docentes sería esencial para "superar un poco la inflación", tras "cinco años de pérdida del poder adquisitivo del salario". En diálogo con la misma emisora, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, insistió el pasado lunes con que "el compromiso" del Gobierno es que "los salarios estén por encima de la inflación".

