La Selección Argentina cayó al séptimo puesto del ranking FIBA

El seleccionado masculino de básquetbol cayó del cuarto al séptimo puesto del ranking de la Federación Internacional de Básquetbol (FIBA), tras la mala labor en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El conjunto dirigido por Sergio Hernández solamente derrotó a Japón en la edición olímpica y perdió con Eslovenia y España, todos en zona de grupos, y quedó afuera en cuartos de final con Australia. Y así cedió su lugar en el top 5.

En el tope de la clasificación se mantuvo Estados Unidos (765 puntos), reciente campeón olímpico, seguido de España (722,4) y Australia (690,5).

🚨 MEN'S RANKING UPDATE 🚨



The first refresh since the #Tokyo2020 Men's Basketball Tournament, and there's big movement across the board in the FIBA World Ranking, presented by @Nike! 🚀



Movers & more details 👇