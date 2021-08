https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 13.08.2021 - Última actualización - 8:35

8:24

La foto se conoció un año después Polémica por el cumpleaños de Fabiola Yáñez: Cafiero dijo que "se cometió un error"

"Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber pasado", dijo el funcionario del gobierno de Alberto Fernández en declaraciones a AM 710.

En la entrevista radial, Cafiero intentó justificar la foto de la reunión social entre el presidente, su pareja y un grupo de amigos: “Justo sale todo esto en medio de la campaña, es raro, la oposición quiere desviar el centro de atención", expresó.

"Reconocemos que nos equivocamos, pero sabemos que a la gente no le interesan estos temas si no saber como vamos a salir de la pandemia", señaló.

En ese sentido, agregó el jefe de los ministros: "Fue un error y un descuido lo de la foto, no tendría que haber pasado, ahora para adelante nosotros podemos poner sobre la mesa todo lo que hicimos por la pandemia".

“Buscan generar escándalos para no hacerse cargo del desastre económico que dejaron", criticó Cafiero a la oposición. Y opinó: "La gente no come vidrio sabe como son las cosas, sabe cual es el gobierno que ha dedicado todo su tiempo a las medidas de cuidado, quienes estuvieron al frente de la pandemia".