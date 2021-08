https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 13.08.2021

En la ciudad de Santa Fe Solicitan informe sobre la explosión en la URI I

El diputado provincial Sergio “Checho” Basile ingresó a la Cámara Baja un pedido de informes para conocer los pormenores de lo sucedido esta mañana 13 de agosto en la sede de la Unidad Regional I de la capital santafesina.

El legislador radical solicitó que, por medio del organismo que corresponda, se investigue y reporte la causa que originó la explosión en dicha sede policial, elorigen y finalidad de los elementos que lo ocasionaron, cantidad de material almacenado y sus características, protocolo de actuación de seguridad y almacenamiento, cantidad de personas afectadas y estado de salud de las mismas, entre otros puntos importantes.

Al respecto, Basile expresó: “Con mucha preocupación presentamos esta iniciativa para conocer en detalle si hubo o no negligencia por parte de alguna esfera estatal en la demora para ejecutar la desnaturalización de los explosivos. Asimismo, queremos saber si se cuentan con las medidas de seguridad necesarias para realizar este tipo de operaciones de almacenamiento en lugares concurridos como una sede policial”.

“Nos parece que no es un hecho menor. Si bien todavía no se sabe de manera oficial la cantidad de material que se detonó ni en qué circunstancias, la situación de que existiesen 2800 kilos de explosivo almacenados en una zona urbana, lo torna extremadamente peligroso para la ciudadanía. Además, debería hacerse un relevamiento para conocer si hay este tipo de material en otras dependencias de la ciudad que no esté bajo vigilancia de la brigada especializada en la materia” expresó el diputado.

Respecto del origen de los materiales y el tiempo de almacenamiento el legislador advirtió: “por lo que se sabe e informaron los medios hasta el momento, sería material decomisado en 2020, por lo que ya lleva al menos más de 8 meses y medio de guardado. Si se le consulta a un experto en seguridad e higiene, seguramente diría que fue un incidente y no un accidente, por la cantidad de tiempo que se tuvo esos explosivos sin neutralizar”.

Para finalizar, Basile argumentó: “Es muy importante que haya una investigación a fondo de la situación para saber si hay responsables directos o indirectos y se tomen cartas en el asunto para no tirar por la borda la labor que se realizó el año pasado por los agentes municipales y policiales quienes decomisaron esos materiales explosivos cumpliendo las ordenanzas locales vigentes”.

Cabe destacar que el proyecto fue acompañado con la firma de los legisladores radicales: Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido, Marlen Espíndola, Jimena Senn, Silvana Di Stefano, Marcelo González, Georgina Oriciani y Silvina Ciancio.