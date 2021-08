Perotti se suma a la polémica por Voto Joven

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El gobernador partidario de sumar a los adolescentes de 16 y 17 años al padrón en las elecciones provinciales. En Diputados hay proyectos en tratamiento. El escollo del artículo 29 de la Constitución

El gobernador Omar Perotti anunció, en Rosario, que enviará a la Legislatura un proyecto para establecer el voto joven a partir de los 16 años. "Comparto plenamente la idea. Hay proyectos presentados, pero me comprometo a enviar uno que, ojalá, dispare la discusión para juntar a todos los que están representados. Es una instancia donde como provincia estamos retrasados; como no hemos actualizado la Constitución el voto habla de los 18 años y pareciera que entraríamos en contracción si aprobamos una ley que hable de esto, pero hay jurisprudencia que empuja fuerte a que la provincia vaya adecuando su normativa legislativa más allá que se haya o no modificado la Constitución", fundamentó el mandatario al hablar ante jóvenes en Rosario.

Fue en el marco del Día Internacional de la Juventud, donde Perotti encabezó un encuentro con representantes de la Federación de Estudiantes Secundarios de Rosario y referentes estudiantiles de toda la provincia. Se indicó que la reunión tuvo como objetivo analizar las políticas públicas que se vienen desarrollando y los desafíos pendientes.

"El proyecto está redactado hace algún tiempo" admitió un vocero de Gobierno. El tema no sorprende en la Cámara de Diputados donde los integrantes del bloque Igualdad -Agustina Donnet y Rubén Giustiniani- volvieron a presentar el proyecto de ley que había ingresado Silvia Ausburguer en la anterior etapa legislativa. Es más, en una audiencia pública el pasado 6 de junio el tema se discutió con juristas, legisladores, el entonces Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto, y dirigentes estudiantiles. Todos están de acuerdo, pero enfrente está el artículo 29 de la Constitución provincial que comienza diciendo "son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial". La constitucionalista Mariela Uberti admite que "es un tema difícil porque nuestra Constitución lo fija, a diferencia de la nacional donde la edad está en el Código Nacional Electoral". No obstante dice estar a favor de que el voto sea opcional de 16 a 18 años.

En Santa Fe no es la primera vez que se discute este tema. El Congreso sancionó en octubre de 2012 la ley 26.774 que significó la ampliación del derecho al voto en las elecciones nacionales a los jóvenes de 16 y 17 años, cuyo voto no es obligatorio. "¿Pueden votar para presidente de la nación y no para concejal? se dice en Santa Fe entre los que propician la norma. Los objetores marcan el artículo constitucional como escollo insalvable. El mismo escollo que tiene el intento de extender de dos a cuatro años el mandato en las comunas.

Hasta ayer, el mensaje del Poder Ejecutivo aún no había ingresado a la Legislatura. En tanto, en Diputados, el proyecto de Igualdad tiene pedido de tratamiento preferencial y está claro que en caso de ser aprobado no será para este turno electoral.

"A partir del dictado de la ley nacional de Voto Joven, las provincias han adecuado sus normas y han incorporado a los electores de entre 16 y 18 años en los cuerpos electorales provinciales para las elecciones de cargos locales. En el año de aprobación de la norma nacional se sumaron 9 provincias; en 2013 adhirieron 6; y entre 2014 y 2017 otras 5. Santa Cruz y Salta lo permiten de hecho, al utilizar para las elecciones provinciales el padrón nacional. A la fecha, el voto joven sólo no está previsto en Corrientes y Santa Fe" destacó la diputada Donnet.

El presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías, en aquella audiencia pública admitió que el tema tiene trascendencia "pero abre un gran debate, de gran importancia, por la situación estructural de la legislación de la provincia con una Constitución de 1962 que tiene un atraso que amerita ser discutido. La discusión hoy es hasta dónde puede llegar una ley para establecer este derecho a los jóvenes?. En ese mismo foro, el entonces todavía Defensor del Pueblo, Raúl Lamberto defendió el proyecto para poner en igualdad a los jóvenes santafesinos con los del resto del país. "Es poner un poco de racionalidad. No hay diferencia de capacidad entre los jóvenes, se trata de desfasaje de una norma provincial con la nacional que es justo solucionar. Hay que poner en sintonía el régimen electoral nacional con el provincial" señaló. Mencionó además la necesidad de cumplir con los tratados internacionales en la materia y por último, Lamberto entendió que el voto joven no tiene observación constitucional en las elecciones municipales y comunales.

Padrón

La Secretaria Electoral Nacional del distrito Santa Fe que depende del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de esta ciudad, a cargo de Reinaldo Rubén Rodríguez, informó que desde ayer se ha dispuesto la publicación del padrón definitivo en el sitio web de la Cámara Nacional Electoral. En el sitio www.padron.gov.ar, se puede hacer la consulta a fin de posibilitar a todos los electores mayores de 16 años tomen debido conocimiento de los datos registrales y la información del establecimiento, número de mesa y de orden para la emisión de su voto.

Aumenta el 15% la energía para grandes usuarios

El Gobierno Nacional confirmó un nuevo precio estacional para las tarifas de energía eléctrica que prestan las distribuidoras para sus grandes usuarios. Lo hizo a través de la Resolución n° 748/21 de la Secretaría de Energía, que fue publicada el jueves 5 de agosto en el Boletín Oficial.

La actualización del cargo por energía será de un 24% a partir del 1 de agosto, en los tres segmentos horarios (Pico, Valle y resto) y no incluye a usuarios residenciales. Los cargos por potencia permanecerán invariables. La incidencia de la medida comprende sólo a 360 Grandes Usuarios de Distribución (GUDI) que contratan más de 300 kW de potencia a la EPE y Cooperativas Eléctricas de la provincia de Santa Fe, los que recibirán un incremento en su factura final del orden del 15%.

La resolución nacional señala que, para el caso de los grandes usuarios de la distribuidora (GUDI) con demandas mayores a 300 kW, se produce una situación desigual respecto a los grandes usuarios del mercado eléctrico mayorista, ya que estos últimos afrontan costos mayores por el suministro de energía eléctrica, por lo cual resulta necesario adecuar el precio estabilizado de la energía de este segmento de la demanda correspondiente a los usuarios GUDI general.

La normativa considera oportuno que las tarifas de los servicios públicos se mantengan a idéntico valor que el actual a los efectos de un adecuado direccionamiento de los subsidios a la tarifa de los usuarios y los volúmenes de energía eléctrica adquiridos, a ser informados por los agentes prestadores.

El cuadro tarifario para ese segmento de grandes demandas, se actualizará en la página web www.epe.santafe.gov.ar.

Es un tema difícil porque nuestra Constitución lo fija, a diferencia de la nacional donde la edad está en el código nacional electoral. Estoy a favor que sea opcional el voto de 16 a 18" Mariela Uberti

Son electores todos los ciudadanos, hombres y mujeres, que hayan alcanzado la edad de diez y ocho años y se hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial". Art 29 Constitución de Santa Fe