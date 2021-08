https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 15.08.2021

19:18

El suizo Roger Federer será operado nuevamente de su rodilla derecha y estará varios meses fuera del circuito, según anunció el laureado tenista en su cuenta de Instagram.

"Quería darles la novedad sobre lo que viene sucediendo desde Wimbledon. No ha sido simple. Me he hecho chequeos con los médicos, ya que en la gira de césped empeoró la molestia en la rodilla. Me recomendaron que para estar mejor a medio y largo plazo necesito otra operación. He decidido hacerlo" ", explicó en un video el mejor jugador de la historia para buena parte de la prensa especializada.

Federer, ganador de 20 grand slams y 103 títulos, será operado por tercera vez de su rodilla derecha en poco más de un año, una dolencia por la que no concurrió a los Juegos Olímpicos de Tokyo tras perder en cuartos de final en Wimbledon.

"Será difícil, pero es lo correcto porque quiero estar sano y darme la esperanza de volver al circuito. Soy realista, sé de la dificultad de otra operación a mi edad, pero lo haré y tendré la rehabilitación pensando en seguir activo", finalizó el célebre tenista que cumplió 40 años el 8 de agosto pasado.