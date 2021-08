Sergio Hernández: "No estuvimos a la altura de la competencia"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo afirma el entrenador del Seleccionado Argentino de Básquetbol, al analizar lo actuado en los Juegos Olímpicos de Tokio.

Con la firmeza que lo distingue, Sergio Santos Hernández admitió que el Seleccionado Argentino de Básquetbol "no estuvo a la altura de la competencia" en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio, donde fue eliminado en cuartos de final por su par de Australia, al caer por 97 a 59.

El bahiense de 57 años, también reconoció que el alero santiagueño Gabriel Deck, contagiado de coronavirus en la preparación previa al arranque del torneo, "hizo un esfuerzo enorme pero no estaba para jugar" el certamen que fue ganado por los Estados Unidos, tras derrotar a Francia en la final, por 87 a 82.

"El equipo no estuvo a la altura, más allá de que los rivales fueron buenísimos, hicieron que nuestra versión no fuese la mejor", indicó el técnico que también estuvo al frente del elenco albiceleste en los JJ.OO. Beijing 2008, donde se consiguió la medalla de bronce y en Río de Janeiro 2016, donde fue eliminado en cuartos de final.

* "Tuvimos tres días extras en la Villa Olímpica después de perder, que nos ayudaron a tener ese momento de análisis y reflexión. Ni siquiera cuando terminaban las prácticas nosotros nos veíamos bien. Hablábamos del juego, cómo mejorar y todo, pero interiormente sabíamos que no estábamos encontrando el punto que sabíamos encontrar en otras preparaciones", describió en diálogo con TyC Sports.

De los cuatro encuentros disputados, Argentina perdió tres (ante Eslovenia, España y Australia) y solamente le ganó a Japón, dirigido por el bonaerense Julio César Lamas.

* "Confundimos velocidad con apresuramiento; pusimos más energía que ciencia a la hora de defender; estuvimos pasados de revoluciones y no supimos controlar los tiempos en ningún momento. Sin dudas, el equipo no estuvo a la altura, más allá de que los rivales fueron buenísimos, que hicieron que nuestra versión no fuese la mejor".

El coach dijo que no siente culpa por lo ocurrido, aunque sí manifestó la necesidad de "asumir la responsabilidad y hacer la autocrítica que me corresponde". Por último, se refirió al retiro del capitán y emblema, Luis Scola, quien resolvió ponerle punto final a su historia con la celeste y blanca en el cotejo ante Australia, por cuartos de final.

* "Nunca tocamos el tema del retiro de Luis en la previa, porque sino él nos mataba. Tiene una mentalidad muy poderosa. Yo decidí sacarlo, aunque él no quería", destacó Hernández, para graficar lo ocurrido en el Saitama Arena, cuando los pocos asistentes al estadio se pararon para rendir tributo al exjugador de Toronto Raptors, Indiana Pacers, Houston Rockets y Brooklyn Nets, entre otras franquicias NBA.

* "Su liderazgo fue impecable por donde lo mires... Desde ayudarnos a todos desde lo deportivo, como personas. Yo no hubiese conseguido nada desde 2007 hasta acá si no estaba él", concluyó el entrenador.