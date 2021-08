https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la zona de la Costa la ocupación osciló entre el 90 y 100%. Los hoteles, hasta al 85%. La Costanera se llenó de gente.

¿Nueva normalidad? En Santa Fe, bajaron los casos de Covid y creció el turismo

Transcurrió un nuevo fin de semana largo y hubo gran movimiento de gente y actividad turística en Santa Fe, al igual que en otras localidades del país. El impulso a un sector duramente castigado por la pandemia llega de la mano del continuado descenso de casos de coronavirus, el sostenido crecimiento de la campaña de vacunación contra el virus y la conducta ciudadana para mantener los cuidados sanitarios y evitar contagios. A todo esto se le debe sumar el buen clima, soleado y con altas temperaturas para el invierno, que reinó en la ciudad.

Una postal que se pudo ver durante el fin de semana fue la Costanera santafesina llena de visitantes. Muchos se acercaron a la orilla de la laguna Setúbal, o lo que queda de ella debido a la histórica bajante que dejó al descubierto grandes bancos de arena y arcilla. Debido al gran movimiento de gente en ese sector de la ciudad también hubo serias complicaciones en el tránsito vehicular, sobre todo sobre la avenida Almirante Brown, cerca del Puente Colgante, y en la Costanera Este. Y en la otra punta de la laguna, al norte, también hubo gran cantidad de gente sobre la playa de El Chaquito.

Al aire libre

"Hay un natural aprovechamiento del espacio público al aire libre", sostuvo el director de Turismo de la ciudad, Franco Arone, "no solo de parte de quienes visitan la ciudad sino también de los propios santafesinos y santafesinas". Esta "es una tendencia que estamos observando".

Este repunte del movimiento turístico va de la mano con la tendencia a la baja de casos de Covid, siendo esta la décima semana consecutiva con razones por debajo de 1 en la ciudad. Además, durante la última semana se incrementó en 8,1% la cantidad de población total vacunada con segundas dosis.

De acuerdo a lo informado por Arone, "tuvimos muy buenos niveles de ocupación hotelera", con un promedio de 85% en cuatro estrellas y 75% en tres estrellas. Cabe mencionar que la capacidad operativa máxima permitida por la pandemia es al 50%.

Paseos

También hubo "muy buena adhesión a los paseos propuestos durante el fin de semana", dijo Arone, como el Paseo de las Infancias con la Búsqueda del Tesoro Perdido en la Manzana Jesuítica, "con 83 niñas y niños que participaron, y a raíz del éxito lo vamos a repetir el próximo fin de semana".

Las visitas guiadas de Mi Ciudad como Turista registraron "una excelente participación" de personas. En total se ofrecieron 4 paseos guiados (Paseo del Puerto, Paseo Peatonal, Camino de la Constitución y Paseo Bulevar) que reunieron alrededor de 40 personas durante el fin de semana.

Otra de las propuestas que registraron un buen número de visitantes fueron los museos municipales, entre los que destaca el Museo de la Constitución donde se registraron 108 personas. Es importante remarcar que en cada uno de estos paseos y atractivos se trabajó respetando los protocolos que, como medidas troncales, tienen el acceso por cupos y el uso obligatorio de barbijo.

Reactivación

"Recibimos muchos turistas de la provincia que vinieron a hacer turismo de proximidad, como también de Córdoba y Buenos Aires", enumeró el funcionario municipal. "Todo ello es alentador, porque se reafirma este escenario de reactivación de la actividad", finalizó Arone.

Por su parte, el secretario provincial de Turismo, Alejandro Grandinetti, sostuvo: "Encontramos una muy buena ocupación y gran movimiento en las grandes ciudades como Rosario, Santa Fe y Melincué". Y auguró luego que "vamos a tener una temporada muy exitosa, con muchos estímulos en la demanda y con la expectativa de volver a tener a Santa Fe nuevamente entre los 10 principales destinos del país".

Cabañas

Por su parte, el presidente de la Cámara de Cabañeros y Servicios Turísticos de Santa Fe (Cabasetur), Jorge Unamuno, expresó su satisfacción luego de un sondeo realizado por el sector y afirmó que "podemos agregar que hubo demanda no abastecida". En la Costa santafesina la ocupación osciló entre el 90 y 100%.

Otro de los cabañeros, Guillermo Kees, mencionó además que este alto grado de ocupación "marca una tendencia y siembra expectativa para lo que viene, tras la reactivación". Y destacó que "muchos de los visitantes son de la región, con un gran movimiento del turismo de cercanía, porque la gente prefiere no moverse".

Por último, Kees mostró su preocupación por la bajante histórica del río Paraná, que dificulta la actividad turística. "No tenemos bajadas de lanchas en condiciones de ser utilizadas y hay sectores donde no se puede navegar. La pesca es una actividad muy importante, pero ante esta terrible bajante apuntamos a las actividades familiares", destacó.

Destino Seguro

La ciudad de Santa Fe es uno de los destinos nacionales que cuenta con el Sello de "Destino Seguro" otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, ya que ofrece protocolos para cada actividad relacionada con el turismo.

Beneficios y descuentos

Entre los incentivos que promueven la actividad turística se encuentran el programa nacional Pre Viaje y el beneficio de Billetera Santa Fe. El primero, es un programa de preventa turística que te reintegra el 50% del valor del viaje en crédito. Y el segundo -que es santafesino- se trata de un reintegro del 30 por ciento de la compra.

"La experiencia del año pasado fue muy buena", dijo el cabañero Guillermo Kees. "Muchos no se animaron a ofrecer estos incentivos, nosotros los alentamos a que lo hagan. Se ha dado la particularidad de que una familia a la que se le reintegró el 50 por ciento de su inversión lo volvió a gastar en un paseo por las islas o más días de estadía, por lo que no sólo le sirvió a los empresarios sino también a los turistas". Y lo mismo con Billetera Santa Fe. "Todavía hay algunos complejos que no se animan a implementarla, y hay que incentivarlos a que lo hagan, porque trae beneficios", finalizó.

-¿Cómo se prepara Santa Fe para la temporada estival?

-En el seno del Safetur estamos elaborando el Plan Estratégico de Turismo para llegar al verano con una propuesta articulada desde todas las áreas, con actividades turísticas, de ferias, productivas, gastronómicas de la ciudad, para que sea atractiva no sólo para los turistas sino también para los propios santafesinos -dijo el director municipal de Turismo, Franco Arone.