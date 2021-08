Alberto Fernández y Cristina Kirchner compartieron un acto y cargaron contra la gestión Macri

El presidente Alberto Fernández destacó hoy la unidad del Frente de Todos, "siempre en favor de los que menos tienen, de los postergados", aún cuando existan "miradas diferentes", y la contrapuso a lo que sucede en el espacio opositor de Juntos por el Cambio, en el que los candidatos comienzan su campaña diciendo que no fueron parte del Gobierno de Mauricio Macri.

"Veo candidatos de la provincia de Buenos Aires que comienzan su campaña diciendo 'yo no estuve en el gobierno de Mauricio Macri'. Impactante", dijo el mandatario al encabezar esta tarde un acto en la Isla Maciel, en el partido de Avellaneda, donde se lo vio junto a los máximos dirigentes de la alianza gobernante.

Agregó que en el Frente de Todos existe unidad en reivindicar "lo que se hizo, aún con miradas diferentes, siempre en favor de los que menos tienen, de los postergados y desposeídos".

El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; la vicegobernadora, Verónica Magario, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el titular del bloque en la cámara baja, Máximo Kirchner; y el ministro de Vivienda y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Me enorgullece haber entregado la vivienda 20 mil. La pandemia no detuvo nuestro compromiso con las familias que necesitaban un techo.



Las puertas y ventanas de estas casas se hicieron en el Servicio Penitenciario Federal. Hoy no solo damos alegría, también trabajo y dignidad. pic.twitter.com/EFJQXj0HRG