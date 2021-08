El Cullen redujo a la mitad las salas Covid, pero el hospital de campaña seguirá en pie

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lo confirmó el director Dr. Juan Pablo Poletti, quien explicó que es por si la cepa Delta genera un rebrote. De ocho espacios generales para contagiados de coronavirus, el nosocomio dejó cuatro a disposición. De las cinco terapias intensivas para Covid, ahora quedaron tres, y tres son para atender otras patologías.

La baja sostenida de los casos positivos de Covid-19 en la ciudad de Santa Fe hace que el sistema de salud reciba un alivio y el ingreso de pacientes graves por el coronavirus continúe en descenso. Es por ello que en los últimos días, la estructura del hospital Cullen empezó a readecuarse y a modificar su distribución, que había sido alterada desde el inicio de la pandemia.

En su adecuación para combatir la pandemia, el Cullen llegó a equipar ocho salas de internación general Covid en el momento más álgido de contagios; y actualmente quedan solo cuatro salas generales Covid. "Tenemos, aproximadamente, en salas generales un 85 por ciento de ocupación no Covid y un 70 por ciento en salas Covid", remarcó el Dr. Juan Pablo Poletti, director del hospital Cullen, en diálogo con El Litoral, y agregó que "dado la bajante de casos Covid dispusimos que (tanto en terapia intensiva como en sala general) salas destinadas al área Covid hoy sean áreas no Covid".

"Si hoy nos sacan la carpa militar tendríamos 100 por ciento de ocupación en el hospital", sostuvo Juan Pablo Poletti, director del Cullen. - Foto: Pablo Aguirre

Otro punto que remarcó el director es que las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) que estaban dirigidas casi en su totalidad para atender a pacientes complicados por el coronavirus (cinco de seis), en las últimas semanas lograron establecer que sean tres para Covid y la misma cantidad para pacientes graves por otras patologías. Empero, más allá de la merma de ingresos a UTI de personas contagiadas, Poletti señaló el crecimiento drástico de internaciones de heridos por armas de fuego y accidentados de todo tipo. "En terapia seguimos con un 85 por ciento de ocupación, pero en camas no Covid estamos casi en un 100 por ciento de ocupación".

Al ser consultado por el motivo de los ingresos, el referente del Cullen enumeró accidentes de tránsito; heridos por armas; agresiones; accidentes de trabajo, como caídas de albañiles; entre otros. "A medida que la ciudad se empieza a mover aparece la patología no Covid", sostuvo e informó que durante el fin de semana largo hubo casi 40 ingresos por accidentes y 22 heridos por hechos policiales. "Son casi 65 pacientes que ingresaron únicamente por esos rubros a la Guardia", lamentó.

Seguirá funcionando

Para reforzar su atención, el hospital Cullen a finales de abril habilitó el hospital de campaña en la vereda de enfrente al nosomio, sobre Avenida Freyre. "El hospital de campaña siempre fue no Covid y está articulado a las distintas gestiones que hacemos en el interior del hospital para variar de una sala Covid a una no Covid. Mientras no se desarme ninguna terapia Covid, esperando la evolución de la cepa Delta, el hospital militar se encuentra trabajando con un 85/90 por ciento de ocupación, con 30 camas disponibles", destacó Poletti.

Para poner en contexto la importancia del hospital de campaña dijo que "si hoy nos sacan la carpa militar tendríamos 100 por ciento de ocupación en el hospital. Por ahora es súper necesario, hasta que volvamos a hacer el hospital no Covid".

En esta línea y a lo que puede ir sucediendo en las próximas semanas puertas adentro del Cullen y a su estructuración, el director comentó: "La logística y gestión es en base a lo que la población va requiriendo. Por eso se van transformando salas Covid en no Covid, según la demanda. Hoy está más alto el no Covid".

Actualmente, según lo informado este martes al mediodía, el Cullen tiene 20 internados en terapia con Covid-19; mientras que en sala general, entre sospechosos y contagiados confirmados, hay unos 45 pacientes.