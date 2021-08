El 19 de octubre vuelve la NBA; Campazzo juega al día siguiente

El martes 19 de octubre está programada la vuelta de la NBA. Como es tradición, el partido inaugural de la temporada lo tendrá al campeón vigente, Milwaukee Bucks, quien se mide ante a Brooklyn Nets,.

Ese mismo día, jugarán Los Angeles Lakers-Golden State Warriors y New York Knicks-Boston Celtics.

El miércoles 20 se producirá el debut de Denver Nuggets (ante Phoenix Suns), equipo de Facundo Campazzo, el argentino con más chances de minutos en el mejor básquet del mundo.



Los otros tres argentinos que aún no tienen garantizada su presencia en la liga son el ala-pivote Gabriel Deck, en Oklahoma City Thunder, el base Luca Vildoza, en New York Knicks, y el escolta Leandro Bolmaro, en Minnesota Timberwolves.

En cuanto a Deck (que en la pasada temporada jugó nueve cotejos y marcó 80 puntos) tiene contrato hasta la temporada 2023/24, pero su acuerdo no está garantizado y le tienen que asegurar el contrato de 3.600.000 dólares o cortarlo a mediados de septiembre.





En tanto, Vildoza tiene un acuerdo parecido con los Knicks, con un contrato no garantizado y si se confirma su unión ganará 3.300.000 dólares en 2021/22, pero aún se lo evalúa en la franquicia neoyorquina.





Por su parte, Bolmaro fue aceptado en el Draft tras un acuerdo con los Knicks, lo eligieron 23 en primera ronda. Tras los Juegos de Tokio 2020 el cordobés viajó a Minnesota para entrenarse con el plantel pero sin nada seguro en cuanto a jugar en la NBA en esta nueva temporada.





El 20 de octubre la programación continuará con Atlanta Hawks-Dallas Mavericks, el 21 lo harán Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: Philadelphia Sixers-Brooklyn Nets, el 22 Los Angeles Lakers-Phoenix Suns, New York Knicks- Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks-Boston Celtics, Phoenix Suns-Golden State Warriors, Los Angeles Lakers- Brooklyn Nets, Utah Jazz-Dallas Mavericks.





Después de dos temporadas atípicas debido a la pandemia por Covid-19, regresan los 82 cotejos por equipo en temporada regular. Oficialmente los juegos inician el 19 de octubre y terminan el 10 de abril de 2022, los playoffs se iniciarán el 16 de abril y las Finales comenzarán el 2 de junio.

The 2021-22 regular season will tip off on Tuesday, Oct. 19, 2021, and conclude on Sunday, April 10, 2022 for the landmark 75th Anniversary Season! #NBA75



FULL SCHEDULE: https://t.co/qWgitCBHgC pic.twitter.com/jMaEX0GFjF