Berra disfrutó al máximo su experiencia en la Selección

Lunes 23.08.2021

19:18

El pivot oriundo de Firmat no se esperaba el llamado de Sergio Hernández y contó lo bueno de la experiencia al lado de jugadores consagrados como Luis Scola y Facundo Campazzo.

El basquetbolista firmatense Lautaro Berra comenzó una nueva pretemporada con el primer equipo de Obras Sanitarias de cara a la próxima edición de la Liga Nacional.

Sin embargo, todavía resuenan los ecos de su participación en la preselección argentina que se preparaba para los Juegos Olímpicos de Tokio y en donde le tocó quedar fuera de los 12 que participaron de la máxima cita deportiva del mundo.

El joven pivot de 23 años y 2,08 metros le contó a Sur24 las sensaciones que le dejó estar en esa preselección, aunque él ya había participado en otras selecciones argentinas. “Yo no me esperaba la citación. Si bien sabía que podía estar en el radar de Sergio Hernández, porque había tenido una buena temporada en la Liga con Obras Sanitarias, pero la verdad no me lo esperaba”, comenzó diciendo y agregó que “lo disfruté al máximo, me saqué el nerviosismo de los primeros días, los pude dejar de lado, y lo disfruté. Me empecé a sentir más suelto, intenté ser un poco tipo esponja y absorber todo lo que podía de grandes jugadores como Luis Scola, Facundo Campazzo, jugadores con experiencia NBA y otros que están en un alto nivel en Europa, o incluso el mismo Sergio Hernández. Traté de disfrutarlo en todo momento”.

Foto: Gentileza CABB

Y al respecto, señaló que “uno por ahí piensa que no está bien disfrutarlo, como que el disfrute se confunde con el boludeo, y no es así. Se puede trabajar de manera muy seria, pero al mismo tiempo disfrutando lo que uno está viviendo”.

El jugador surgido de las Inferiores del Firmat FBC también se refirió a la actuación del seleccionado en la capital japonesa y dijo que “terminé muy apenado por como terminamos los Juegos Olímpicos, y más después haber estado entrenando con ellos. Pensé que podíamos estar más arriba, y ellos también, estaban enfocadísimos y con mucha ilusión de poder aspirar a una medalla. La realidad es que en ese nivel, todos los equipos son muy buenos, con jugadorazos, y nosotros tuvimos el problema que varios jugadores no llegaron de la mejor manera, por lesiones o incluso Covid, y eso nos jugó una mala pasada” y afirmó que “el partido con Australia fue muy fuerte de verlo, incluso por el retiro del capitán Luis Scola, viéndolo irse de la cancha con la pelota de juego. Después de haber compartido tantos días con ellos, me dolió mucho. No pensé que me iba a pegar tanto así”.

También Berra dejó sus palabras sobre el entrenador Hernández y sostuvo que “yo ya lo había tenido a él en otra Selección, pero no tanto tiempo como lo tuve en este proceso de preparación para Tokio en Las Vegas. Tiene un poder de convencimiento increíble. A mí, en algunos entrenamientos, me hacía sentir que yo era Scola. Eso no es fácil de conseguir, y él tiene esa facilidad de convencerte, hablándote o tirándote algunas frases que te dejan relajado y que hacen que vos confíes en vos mismo. También tiene un poder de liderazgo que no lo tienen todos los técnicos, y con eso él tiene un poco de ventaja”.

Hernández, un líder

Y al preguntarle si con todos los jugadores tiene el mismo trato, Lautaro no dudó en afirmar que “es igual con todos. Quizás, en el día a día yo no tenía la misma charla o comunicación que tenía Campazzo con él, incluso por la trayectoria, pero cuando en los entrenamientos él hablaba no volaba una mosca, y no es porque uno tiene más trayectoria que el otro, podía hacer lo que quería. El respeto es mutuo de todas las partes. Así es como también se forman los buenos grupos”.

Foto: Gentileza CABB

Berra recordó lo que Hernández le dijo cuándo le comunicó que no iba a estar en los Juegos Olímpicos. “Fue un día antes de que el equipo viajara desde Estados Unidos a Tokio, nos llamó a mí y a Maxi Fjellerup, que fuimos los dos que quedamos afuera, y nos dijo que la Selección no son solamente los 12 que viajaban y el cuerpo técnico, sino que es algo mucho más grande que un nombre propio, que nos sintiéramos parte y disfrutemos como si estuviéramos en la cancha con ellos. La realidad es que nos dejó un lindo mensaje, y eso hizo que quizás no me apene o me frustre tanto”.

Lautaro sabe que deberá seguir trabajando mucho para poder seguir siendo tenido en cuenta en las próximas convocatorias. “En mi posición hay muy buenos jugadores, es cuestión de seguir entrenando día a día y mejorando, porque todos tenemos la chance de ser convocados en un futuro”, sostuvo.

Nueva temporada en Obras

El plantel profesional de Obras Sanitarias ya comenzó la pretemporada de cara a la próxima Liga Nacional. “Ya llevamos tres semanas de pretemporada, esperando llegar de la mejor manera al primer partido que lo tendríamos el 24 de septiembre”, dijo Berra, quien también señaló que después de estar con la Selección y sumarse a su club “uno se siente con responsabilidad, todo suma para seguir yendo para adelante y ser mejor cada día. A lo mejor parece una frase hecha, eso de ser mejor cada día, pero al fin y al cabo, es así”.

Y agregó: “Uno sabe dónde está parado, lo que le falta o lo que tiene, o qué se necesita para estar a un mejor nivel. De eso se trata esta profesión”, dijo quien ya hace 6 años que está en Obras Sanitarias.

Al preguntarle qué cambió de aquel pibe que en 2015 llegó al club de Capital Federal a éste que acaba de iniciar una nueva pretemporada, el firmatense sostuvo que “sin menospreciar, ni mucho menos, uno se va tornando mucho más profesional. Yo antes jugaba al básquet con mis amigos y como un hobby para divertirme, y ahora, además de divertirme, lo tomo como un trabajo, porque vivo de esto y vivo para esto. Cuando yo llegué acá con 17 años, no sabía si me iba a dedicar a esto, yo venía a probar y a prepararme para ver si me podía dedicar a esto”.

Ahora, el gran objetivo que se propuso es poder ir a jugar a Europa. “Esa es la idea, estoy con el tema de los papeles, que ahora es un poco más lento. Me encantaría en un futuro poder ir a jugar a España o Italia. Me llama mucho la atención Italia, no solamente porque mis antepasados son de allí, sino por el país y el idioma, que me dan mucha curiosidad”, sostuvo quien también está estudiando Derecho. “No me queda mucho para recibirme, quizás un año para poder tener el título en mano”, dijo en alusión a su carrera de abogacía, y también señaló que espera ansioso el reinicio del torneo de la Asociación Venadense para seguir de cerca lo que pueda hacer su Firmat FBC.

Sur 24