Horarios y TV: se juega la fecha 8 de la Liga Profesional

Martes 24.08.2021

El Sabalero recibe a Sarmiento de Junín en Santa Fe y Unión visita a Godoy Cruz en Mendoza.

Este martes comienza la fecha 8 de la Liga Profesional de Fútbol de AFA, donde los equipos santafesinos intentarán recuperarse tras haber perdido sus encuentros la jornada anterior.

Este martes, a las 16:45, Colón recibirá a Sarmiento de Junín en el Brigadier López y el partido se televisará por la señal de TNT Sports.

Por su parte, Unión visitará a Godoy Cruz, el jueves a las 14:15 y el partido se podrá ver por Fox Sports Premium y TNT Sports.

En esta fecha destacan los siguientes encuentros: Atlético Tucumán vs Independiente; Racing vs Central Córdoba; Platense vs Boca y River vs Aldosivi.

Partidos liberados

Los partidos liberados, que se podrán ver por la señal de la TV Pública, serán: Defensa y Justicia vs Newell’s y Argentinos vs Talleres.

La fecha completa