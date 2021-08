https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 24.08.2021 - Última actualización - 17:19

17:16

El director del Organismo de Investigaciones brindó sus opiniones sobre la última sesión de la Cámara de Senadores santafesina y la inseguridad en Santa Fe.

Caso Traferri Sain dijo que los senadores "se parecen a secuaces"

En declaraciones a una radio en la ciudad de Buenos Aires, el director del Organismo de Investigaciones Marcelo Sain expresó su posición sobre un dictamen, votado por amplia mayoría, en la Cámara de Senadores. Se trata de un documento que recomienda -entre otras consideraciones jurídicas- al senador Armando Traferri (PJ-Nes-San Lorenzo) no presentarse a una audiencia imputativa, que finalmente la jueza Berón decidió posponer sin declarar en rebeldía al legislador. La decisión permite que, en segunda instancia, se resuelva si se acepta o rechaza el pedido de Traferri de que la Corte resuelva si es o no inconstitucional el artículo 51 de la Constitución de Santa Fe, que consagra los fueros absolutos que lo amparan ya que en diciembre de 2020 sus pares rechazaron quitarle la inmunidad parlamentaria.

"Ayer se pretendió imputar como organizador de la asociación ilícita más grande de juego clandestino que estaba vinculada al "Guille" Cantero, que es la organización de (Leonardo) Peitti, al senador provincial Armando Traferri que es defendido corporativamente por un conjunto de senadores aliados a él, que en este sentido parecen más bien secuaces, y no se presentó a la audiencia imputativa. Esto es lo que yo quiero mostrar, esto no se ve como mundo criminal, y esto no es plebeyo. Estas son estructuras políticas... y también está detenido el fiscal regional de Rosario por formar parte de la estructura de protección de estas organizaciones, no perdamos de vista ésto", dijo en una entrevista telefónica.

El funcionario del MPA habló sobre la inseguridad en Rosario y el juicio al jefe de la banda Los Monos y comentó: "Voy a ser reiterativo y expresar lo que ha dicho el fiscal Schiappa Pietra que es uno de los más activos en esta materia en la provincia".

Lavado de dinero

Dijo que la declaración ante la Justicia del jefe de "Los Monos", Guillermo Cantero, en las que expresa que se dedica a "amenazar jueces" exhibe un "mundo plebeyo" que por su repercusión pública oculta "una trama compleja que se ha puesto sobre el tapete muy explícitamente en la provincia de Santa Fe".

Sostuvo que las actividades del detenido en una cárcel federal son "una parte ínfima de ese fenomenal emprendimiento criminal" en términos económicos de un mercado con un "enorme consumo" de drogas por parte de "clases medias y altas", que cuenta con "una estructura de lavado de dinero que no fue creada por estos grupos" delictivos, sino que es "la histórica estructura de lavado de dinero por donde se ha canalizado el dinero de la soja, etc, etc".

Recordó que en la investigación por amenazas y el asesinato de una empresario que se encontraba en el casino de Rosario, "llegamos al mandante y el ejecutor de esas extorsiones y terminamos en la red de juego clandestino más grande de la provincia".

Mencionó que por ese caso "terminamos con el fiscal regional de Rosario (Patricio Serjal), y también con uno de sus fiscales, (Gustavo Ponce Asahad), su mano derecha".

"Ahora pretendemos imputar a Traferri"

Agregó que "ahora estamos pretendiendo imputar al senador Traferri, que es el principal referente del peronismo opositor a Omar Perotti, y aliado del "Chivo" Rossi, acusado de ser organizador de la asociación ilícita y lavador de dinero de esa asociación ilícita".

"Con esto lo que quiero decir es que el "Guille" Cantero es una expresión plebeya de esta compleja trama criminal, pero esto termina adentro de los bulevares en las estructuras judiciales y las estructuras financieras y políticas", afirmó el ex ministro de Seguridad de Santa Fe.

Más adelante, elogió la honestidad y la eficiencia de los Grupos de Operaciones Especiales y comentó: "Nosotros desde el Organismo de Investigación o cuando yo estaba en el Ministerio" se ha recurrido a ese sector de la policía santafesina para los allanamientos más importantes.

Debate pendiente

Dijo que "el sistema penal ha funcionado en Santa Fe" y que tanto Los Monos como el Clan Alvarado (ambos de Rosario) fueron desactivados y que "todos están presos pero todos operan desde el presidio". Pidió "un debate serio en la Argentina" sobre las condiciones de la ejecución penal para estas grandes organizaciones y mencionó el teléfono fijo, de línea, en el pabellón con que contaba Cantero, provisto por el Servicio Penitenciario Federal.

"Pero lo peor de todo es cuando pedimos la interceptación de esa línea telefónica desde donde él (Cantero) opera su organización criminal nos dijeron desde el Servicio Penitenciario Federal que en realidad ellos no hacían inteligencia política. Nosotros no pedíamos que hagan inteligencia política, porque no son entre otras cosas presos políticos… Fue un requerimiento de los fiscales, con orden judicial", reveló.

Lo mismo dijo de las autoridades nacionales del Servicio Penitenciario que le negaron a fiscales santafesinos "la lista de las visitas" a los detenidos santafesinos mencionados. "Hemos requerido esa lista que contiene datos administrativos que ni siquiera necesita de la autorización judicial", dijo Sain y agregó: "Tampoco la hemos tenido".

Tras destacar las "tremendamente violentas" organizaciones criminales que "manejan estos tipos" desde las cárceles con "una enorme parva de dinero canalizado en el pago de protección estatal no pueden tener las mismas condiciones de encarcelamiento que un pibito que robó una bicicleta".

"Periferia de alta gama"

Luego, ante un comentario sobre el poder de esas organizaciones criminales pese a "lo plebeyo" de su condición, Sain aceptó: "Es una organización plebeya con poder". Y de inmediato vinculó al narcotráfico y el dinero que produce con lo que llamó "las estructuras de lavado de dinero".

"Cuando vos ves las estructuras de lavado de dinero y vos ves cómo se ha construido la periferia de alta gama de Rosario, de los grandes countries y los barrios cerrados, ahí se canaliza la plata del juego, a eso me refiero", expresó.

En cuanto a por qué ha sido Rosario el centro de operaciones y no otra ciudad, Sain respondió: "Son grupos estrictamente locales, tienen muy poca incidencia fuera de Rosario y de determinadas barriadas" y siguió: "Acá se quebró la capacidad de la policía de manejar este mercado de manera ilegal, garantizando su clandestinidad y la paz. Cosa que no se quebró en la Provincia de Buenos Aires y de la Capital Federal. Vos tenés el mercado de la (villa) 1.11.14 que la policía del lugar te la maneja con absoluta celeridad (en la capital), en la Provincia de Buenos Aires cuando se ventilaron casos como el de Candela la policía enseguida te ordenó el mercado, tenés una policía que ordena el mercado, que manda en la calle. Lo ordena ilegalmente, pero lo ordena".