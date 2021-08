Muy poco de algunos, casi nada de varios

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Después de un primer tiempo en el que casi nadie se salvó del aplazo, en el segundo hubo algo más de actitud y aptitud de un par de jugadores y con eso alcanzó para empatar un partido que venía "torcido".

Después de un primer tiempo en el que casi nadie se salvó del aplazo, en el segundo hubo algo más de actitud y aptitud de un par de jugadores y con eso alcanzó para empatar un partido que venía "torcido".

Hacía mucho que no se veía jugar tan mal a Colón como en el primer tiempo de la tarde de este martes en el Brigadier López. Al Centenario llegó este humilde Sarmiento dirigido por "Marito" Sciacqua para enfrentar al campeón vigente del fútbol argentino y tras los primeros 45 minutos se retiraba a su vestuario ganando 1 a 0.

Es cierto que hasta ese momento no le sobraba nada al "verde" de Junín, pero el resultado parcial no esta mal. Los "orientados" por Eduardo Domínguez parecían estar "desorientados". En toda la etapa inicial no se registró ni una jugada hilvanada como para destacar; y solo hubo un pequeño aviso mediante un cabezazo de Lértora que se fue cerca del caño derecho del arquero visitante tras el corner de Ferreira.

En el complemento cambiaron las cosas, no mucho, también es verdad, pero lo poco que se mejoró alcanzó para que el equipo cambie la cara. Mucho tuvo que ver la actitud ya desde el arranque, pero además el nivel de algunos jugadores también se acercó, aunque sea en un bajo porcentaje, al elenco que obtuvo la primera estrella.

Ese envión con el que entró Colón a disputar la segunda etapa le sirvió para encontrar la igualdad. Fue a los 6 minutos mediante una de las pocas conexiones generadas colectivamente. Ferreira "descargó" el balón a Bianchi, cuando el zaguero parecía que iba a "dar vuelta el carro" hacia la derecha, enganchó hacia su izquierda y se lo devolvió a Ferreira, quien "trianguló" con Piovi y desde unos 25 metros ensayó un remate que rozó en Alanis y se elevó. Esto hizo que la pelota hiciera una rara parábola que descolocó al arquero Vicentini y se le colara besando el travesaño para poner el 1-1.

Por el gol del empate y por un par de apariciones interesantes más, Ferreira (6) fue el jugador que sobresalió en el conjunto sabalero, haciendo la salvedad de que en el primer período casi ni tocó la pelota.

Un escalón debajo del cordobés aparece un coterráneo suyo, se trata de Bernardi (5), quien fue el único que trató de inquietar a la defensa de Sarmiento en la primera parte, pero se quedó en eso, en las intenciones, porque nunca pudo lograrlo.

Continuando con los futbolistas que por lo menos se salvaron del aplazo, se puede ubicar a Lértora (5), que fue otro de los que levantó su performance en el complemento, y que además estuvo cerca de marcar a través de un cabezazo a los 29 minutos del segundo tiempo, que el guardavalla de la visita sacó por arriba del travesaño.

Garcés (5) fue importante en algunos cruces detrás de sus compañeros de la última línea, y sin destacarse como lo había hecho en encuentros del torneo anterior, en este partido "zafó".

Luego del cuarteto mencionado (Ferreira, Bernardi, Lértora y Garcés) hay muchos que se salvaron del aplazo de milagro:

Burián (4), se quedó estático en el gol de Mainero, sin reaccionar y sin siquiera intentar alguna defensa; después tuvo un par de intervenciones en las cuales ahogó el segundo grito del equipo visitante más por ubicación que por reflejos;

Bianchi (4), muy lento, sin dudas, la falta de disputa de partidos "en serio" hizo mella en el veterano zaguero;

Aliendro (4), extrañamente muy por debajo de su nivel, y eso a Colón sin dudas le hace mal, porque el "Negro" es uno de los cerebros del equipo;

Farías (4), indudablemente, la "Joya" no está 10 puntos desde lo físico; intentó varias veces superar en velocidad a sus rivales, pero no tenía el resto físico como para lograrlo;

Beltrán (4), fue su primer partido haciendo su ingreso como titular y no fue el mejor cotejo de Colón como para que el juvenil ex River se destacara;

Por último (teniendo en cuenta el once presentado por Domínguez desde el vamos), Mura (3) y Piovi (3) fueron los puntos más flojos del equipo. Tanto Mainero por derecha y Alanis por izquierda hicieron estragos por las bandas y eso fue responsabilidad de los dos marcadores de punta sabaleros, quienes jugaron sus peores partidos desde que visten la casaca sangre y luto.

Yendo a las variantes implementadas por el entrenador, Morelo (4) fue quien más tiempo tuvo para mostrarse, pero no demostró que está en el nivel de hace un año.

Formica y Pierotti ingresaron en los últimos 15 minutos. Paradójicamente, fueron importantes para que Colón termine el encuentro con una imagen muy mejorada.