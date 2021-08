https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Enfoque con perspectiva de igualdad de género

Solicitan la ampliación de las licencias por Maternidad-Paternidad y personas no gestantes

Desde ATE Santa Fe solicitaron a la Paritaria Central, la ampliación licencias por Maternidad-Paternidad y personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental.

Crédito: Imagen representativa.

ATE solicitó la ampliación de las licencias por Maternidad-Paternidad y a personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental en el ámbito de la Paritaria Central 2021, tomando como base el proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Es de vital importancia incorporar a la normativa actual un enfoque con perspectiva de igualdad de género adecuándose a las transformaciones sociales y a los principios y garantías previstos en la legislación de protección de los derechos humanos. Promoción de la igualdad de género mediante la corresponsabilidad, la garantía de derechos para todas las personas sin distinción de orientaciones sexuales e identidades genéricas y la inexistencia de distinciones por el origen del vínculo de liación. La propuesta presentada por ATE en Paritarias con principios y objetivos en materia de igualdad de género y diversidad:

(actualización y avances sobre el Decreto 1919/89. Régimen de licencias, Justificaciones y Franquicias) Licencia por nacimiento: Trabajadora gestante goza de licencia de 3 meses posteriores al parto. La persona trabajadora NO gestante goza de una licencia de 30 días posteriores al parto. Nacimiento Múltiple se extiende a 6 meses Licencia Parental: Trabajadora y trabajador licencia de 150 días continuos contados a partir de nalizado licencia por nacimiento o adopción. Se concede indistintamente a solo 1 de ellos/as Licencia prenatal 45 días: Opción de reducción a 30 días y acumulación de los 15 días a la licencia por maternidad. Nacimiento pretérmino se acumula con la licencia por maternidad. Licencia por adopción: Trabajador y Trabajadora licencia de 30 días en guarda con nes adoptivos. Pluralidad de guardadores 30 días en forma alternada o conjunta. Licencia por gestiones y encuentros vinculados con nes de adopción: Licencia de 15 días a la trabajadora y trabajador Licencia por tratamiento con técnicas de reproducción médicamente asistida: Licencia de 15 días a favor de la trabajadora y trabajador Licencia por nacimiento de niña o niño con discapacidad o requerimientos de cuidados especiales: Trabajadores y Trabajadoras. Licencia desde la fecha de vencimiento de la licencia por nacimiento hasta el año de edad. Total 9 meses. Adopción de niña o niño con discapacidad o requerimientos especiales: Trabajadores y Trabajadoras. Licencia desde la fecha de vencimiento de la licencia por adopción de 30 días hasta el año de edad del niño o niña o 1 año desde el otorgamiento de la guarda con nes de adopción. Permiso de lactancia o alimentación: Se instrumenta la Lactancia articial, indistintamente a sólo uno de los progenitores, guardadores y/o tutores. Permiso por adaptación escolar: Trabajador y Trabajadora 3 horas diarias durante 5 días corridos por adaptación hijo o hija nivel inicial, preescolar y primer año educación primaria.

