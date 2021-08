https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 25.08.2021 - Última actualización - 12:07

12:05

Vuelve el público a la cancha

Vizzotti: "No está definido si se va a pedir una prueba PCR para ingresar a los estadios"

La ministra confirmó que el “aforo será del 30%” pero no aseguró que sea necesario tener una prueba PCR negativa para ingresar a la cancha.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Tras la presentación del protocolo de la Liga Profesional de Fútbol, para el retorno de la gente a los estadios, la ministra de Salud, Claudia Vizzotti, aclaró este miércoles que “no está definido si se va a pedir una prueba PCR” pero que “el aforo del 30%” si está definido. En declaraciones a TyC Sports, la funcionaria expresó: “Lo que anunciamos ayer con Lammens fue la decisión de empezar a trabajar para que eso suceda. Estamos en una situación epidemiológica buena y esto es una prueba piloto. Lammens está trabajando con la AFA para presentar una propuesta y nosotros estamos trabajando con los equipos de salud para definir". Y agregó:"No está definido si se va a pedir una prueba PCR. Si por supuesto se va a hacer con un aforo del 30%, eso está definido”. Tenés que leer Pedirían PCR negativo para la vuelta a las canchas y… ¡hay memes! Por otra parte, sobre la presencia de público en el partido de Eliminatorias de la Selección Argentina, comentó: “En un ámbito de aire libre con una distancia importante, el riesgo es bajo en el contexto epidemiológico en el que estamos. En cuanto tengamos la definición para informarle a la población y cómo se va a implementar esto, con la AFA y River, que es donde se va a jugar el partido, se comunicará. Todavía no están definidos exactamente los requisitos y estamos trabajando en eso, pero como es el 9 de septiembre, se anunció para empezar a trabajar en el protocolo". LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

